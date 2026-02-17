«تحدي حفيت» ينطلق بجوائز تبلغ 5 ملايين درهم في رمضان



تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أعلنت اللجنة المنظمة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء عن الانطلاقة الرسمية للنسخة الثانية من «تحدي حفيت الرياضي»، والمقام خلال الفترة «من 2 إلى 19 رمضان» والذي رسخ مكانته كأضخم تظاهرة رياضية مجتمعية رمضانية في مدينة العين. حضر المؤتمر سالم راشد بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وراشد عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار ومدير البطولة، حيث تم الكشف عن تفاصيل النسخة الاستثنائية التي تأتي بشعار «التوسع والتميز» حيث أعلن المؤتمر عن ارتفاع عدد البطولات المدرجة في الحدث من 23 إلى 37 بطولة متنوعة، تلبي شغف مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، وتغطي نطاقاً واسعاً من الرياضات الفردية والجماعية، ويقابل ذلك زيادة تاريخية في إجمالي الجوائز المالية بنسبة 100%، لترتفع من 2.5 مليون درهم في النسخة الأولى إلى 5 ملايين درهم، تعزيزاً لروح التنافس وجذب الكفاءات الرياضية.



ويتجاوز تحدي حفيت من كونه مجرد منافسات رياضية ليصبح منصة مجتمعية متكاملة ترتبط بوجدان سكان مدينة العين في شهر رمضان، مدعومة بالشراكة الاستراتيجية بين بلدية مدينة العين ونادي العين الرياضي الثقافي. وتأتي هذه النسخة لتؤكد الدور الريادي لمدينة العين في احتضان الأحداث الرياضية الكبرى التي تجمع بين التراث الرياضي والابتكار في التنظيم، ما يجعل «تحدي حفيت» الوجهة الأولى للرياضيين والمؤسسات خلال الشهر الفضيل.



واعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة العين لكرة القدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإجراء قرعة «الأحياء السكنية» والتي يمثلها 32 فريقاً لضمان التوازن والعدالة، مع إجراء قرعة تقليدية لبطولة المؤسسات التي تمثلها 16 جهة، وتقام المنافسات على 65 ملعباً في مختلف مناطق العين، في حين يستضيف استاد هزاع بن زايد المباراة النهائية وحفل تتويج الفائزين.