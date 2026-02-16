7 أندية تتقاسم الميداليات في ختام دوري الشطرنج للناشئين

أسدل الستار على دوري الشطرنج للناشئين والناشئات 2026 لفئات تحت 10 و14 و18 سنة، لفئتي المفتوحة والإناث، مع ختام الجولة الأخيرة التي استضافها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على مدار يومين، ضمن أجندة بطولات اتحاد الإمارات للشطرنج، وبمشاركة واسعة من أندية الدولة. ومن المنتظر أن تتواصل المنافسات بإقامة بطولة الإمارات الفردية تحت 8 و10 سنوات، إلى جانب بطولتي السيدات والرجال، نهاية الشهر المقبل.

وشهدت البطولة تفوقاً لافتاً لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج الذي تصدر ثلاث فئات للناشئين محققاً الذهب، فيما تقاسمت سبعة أندية الميداليات والصعود إلى منصات التتويج، في مشهد يعكس قوة المنافسة وتطور قاعدة اللعبة في الدولة.



ففي فئة تحت 10 سنوات «المفتوحة»، أحرز الشارقة المركز الأول برصيد 10 نقاط، يليه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بـ8 نقاط، ثم نادي العين بـ5 نقاط. وفي فئة تحت 10 سنوات للإناث، توّج نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالمركز الأول برصيد 10 نقاط، وجاء نادي كلباء ثانياً بـ7 نقاط متساوياً مع نادي فتيات رأس الخيمة الذي حل ثالثاً.

وفي فئة تحت 14 سنة للذكور، تصدر الشارقة برصيد 10 نقاط، يليه نادي أبوظبي بـ8 نقاط، ثم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية ثالثاً بـ5 نقاط. أما فئة تحت 14 سنة للإناث، ففاز نادي أبوظبي بالمركز الأول، تلاه نادي فتيات رأس الخيمة، ثم نادي دبي للشطرنج والثقافة في المركز الثالث.



وفي منافسات تحت 18 سنة للذكور، واصل الشارقة تألقه بحصد المركز الأول برصيد 10 نقاط، يليه العين بـ7 نقاط، ثم أبوظبي في المركز الثالث. بينما شهدت فئة تحت 18 سنة للإناث تتويج نادي دبي بالمركز الأول برصيد 10 نقاط، يليه نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بـ8 نقاط، ثم أبوظبي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.



من جانبه، أشاد ناصر عبدالله بن عامر، الأمين العام بالإنابة لاتحاد الإمارات للشطرنج، بالمستوى المتميز للحكام الذين أداروا مباريات البطولة، مؤكداً أن استراتيجية الاتحاد ترتكز على إعداد كوادر وطنية في التحكيم وبناء قاعدة واسعة من الجيل الجديد، وتجهيزهم للمشاركة في أولمبياد الشطرنج 2028 الذي تستضيفه الإمارات، إلى جانب العمل على حصولهم على الشارة الدولية. وأوضح أن هناك تعاوناً مستمراً مع الأندية لترشيح اللاعبين أصحاب الخبرة للانخراط في سلك التحكيم، لما تمثله الكوادر التحكيمية من مكاسب مهمة سواء في إدارة المسابقات المحلية أو في الترشيح لإدارة بطولات قارية ودولية.



يُذكر أن البطولة أدارها عدد من الحكام الدوليين بقيادة سلمان الطاهر، وماجد العبدولي، وموزة المعمري، إلى جانب علي عبدالعزيز ونواف المنصوري، كما شهدت مشاركة الحكام الجدد شمة السركال، وسارة عبدالعزيز، وشهد المزروعي، وخالد الطاهر، وعمر الطاهر، وزايد فيصل، في خطوة تعكس توجه الاتحاد نحو تمكين وتأهيل جيل جديد من الكفاءات التحكيمية الوطنية.



