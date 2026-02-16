حضور لافت لرياضة الإمارات في ميلانو - كورتينا 2026

سجلت دولة الإمارات حضوراً مهماً في مسيرتها الرياضية بمشاركتها الأولى في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، التي تستضيفها مدينتا ميلانو وكورتينا دامبيزو، من 6 إلى 22 فبراير الجاري، بمشاركة نحو 2900 رياضي يتنافسون على 114 مجموعة ميداليات في ثماني رياضات و16 اختصاصاً. وشاركت بيرا هودسون، لاعبة منتخب الإمارات للتزلج، في منافسات التزلج الألبي للسيدات، مسجلة زمناً قدره 1:08.1 دقيقة في الجولة الأولى، وتعد هذه الفئة من أصعب مسابقات التزلج المدرجة في الدورة، لما تتطلبه من مهارات عالية في الانعطاف السريع.



وشهدت المنافسات تتويج الإيطالية فيديريكا بريغنون بالميدالية الذهبية، فيما نالت السويدية سارة هيكتور الميدالية الفضية، وجاءت النرويجية سارة لويز رينغستاد في المركز الثالث لتحصد الميدالية البرونزية.

ومن المقرر أن تواصل هودسون مشاركتها في منافسات التزلج المتعرج بعد غد الأربعاء على مضمار توفاني في كورتينا دامبيزو، لتكون دولة الإمارات أول دولة عربية مشاركة ضمن فئة التزلج المتعرج «المتوسط» للسيدات في هذه الدورة.



كما خاض أليكساندير استريجي، لاعب منتخب الإمارات للتزلج، منافسات التزلج الألبي للرجال بمشاركة 96 لاعباً، مؤكداً حضور الإمارات في فئتي الرجال والسيدات ضمن هذا الحدث الأولمبي العالمي.

وأكد جمعة الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، أن مشاركة الدولة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 تعكس التزامها بتعزيز حضور الرياضات الشتوية دولياً وإبراز الكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أن المشاركة ضمن فئة التزلج المتعرج (المتوسط) للسيدات تمثل محطة فارقة في تاريخ الرياضات الشتوية بالدولة.



وقال إبراهيم خادم، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، إن المشاركة ثمرة برامج إعداد وتدريب متقدمة أسهمت في تعزيز جاهزية الرياضيين للمنافسة الدولية، رغم التحديات المناخية، مؤكداً أن تمثيل اسم الدولة في المحافل الدولية يجسد نهجها في ترسيخ حضورها العالمي.

وأعربت بيرا هودسون عن سعادتها بتمثيل الدولة في هذا الحدث العالمي، مؤكدة أن ارتداء شعار الإمارات مسؤولية كبيرة تعتز بها، وتتطلع إلى تقديم أفضل مستوى يعكس حجم الثقة والدعم الذي حظيت به.

وأوضح أليكساندير استريجي أن بدايته في رياضة التزلج كانت من داخل الدولة، مشيراً إلى أن رحلته انطلقت من الإمارات، وأن تمثيلها في الأولمبياد مسؤولية وفخر، مؤكداً أن هذه المشاركة الأولمبية قصة بدأت من هنا.