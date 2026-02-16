«المهرجان الختامي» السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة ينطلق 26 فبراير



برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ينطلق في السادس والعشرين من فبراير الجاري بميدان الوثبة في أبوظبي المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لفئة الحقايق. ويشهد المهرجان الذي تستمر منافساته حتى الأول من مارس المقبل مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز استدامة الفعاليات التراثية الأصيلة.



ويمثل المهرجان الختامي في الوثبة والذي ينظمه اتحاد سباقات الهجن أحد أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون الخليجي، لكونه اللبنة الأساسية لجميع المهرجانات عبر 46 عاماً من النجاحات، امتداداً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وانطلقت النسخة الأولى من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن عام 1980، وتشهد النسخة الـ«47» إقامة 70 شوطاً لفئة الحقايق الشرايا والإنتاج، بداية بمنافسات الحقايق وأشواط الفترة المسائية من خلال 20 شوطاً مع جوائز نقدية قيمة للفائزين.



وتدشن المهرجان رموز الحقايق لمسافة 4 كلم، للتنافس على 20 شوطاً والبداية مع الحقايق الأبكار المفتوح، بجائزة عبارة عن كأس ومليون ونصف المليون درهم، وفي الشوط الثاني للحقايق الجعدان المفتوح يحصل صاحب المركز الأول على بندقية ومليون درهم، وتتواصل المنافسات في اليوم الثالث للإنتاج والمنتجين مع 18 شوطاً توزعت بين الأبكار والجعدان.

وسيشهد المهرجان 12 شوطاً للإنتاج والمنتجين عبر منافسات كأس الحقايق الأبكار الإنتاج، وتم تخصيص كأس ومليون ونصف المليون درهم لصاحب المركز الأول، بينما يحصل الفائز بالشوط الثاني على شداد ومليون درهم.