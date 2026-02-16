«دبي لأصحاب الهمم» يتصدر بطولة الإمارات لرفعات القوة بـ23 ميدالية



تصدر نادي دبي لأصحاب الهمم الترتيب العام لبطولة الإمارات لرفعات القوة لأصحاب الهمم، التي أقيمت أمس على صالة النادي بمشاركة لاعبي أندية الدولة، وأسفرت عن منافسات قوية شهدت تألق اللاعبين وتنافساً مميزاً على الميداليات. وجاء ترتيب الأندية على جدول الميداليات على النحو التالي: نادي دبي لأصحاب الهمم في المركز الأول برصيد 23 ميدالية، يليه نادي خورفكان للمعاقين بـ20 ميدالية، ثم نادي عجمان للمعاقين بـ12 ميدالية.

وقام ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، وعبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.



وشهدت منافسات الرجال تنافساً كبيراً في مختلف فئات الأوزان، حيث أحرز فاضل الهادي من نادي عجمان للمعاقين المركز الأول في وزن 80 كجم، وجاء سيف الزعابي من نادي خورفكان ثانياً، وخليفة اليحيائي من نادي العين ثالثاً.

وفي وزن 65 كجم، توج فهد الزيودي من نادي خورفكان بالذهب، وتلاه زميلاه في نفس النادي، عبدالعزيز قمزاري ثانياً، وراشد الزيودي ثالثاً. وفي وزن فوق 107 كجم، حقق أحمد خميس من نادي أبوظبي لأصحاب الهمم المركز الأول، وجاء علي حسين من نادي دبي ثانياً، بينما حل عبدالله الحمادي ثالثاً من نادي أبوظبي لأصحاب الهمم.



أما في فئات أوزان 49 و54 و59 و72 كجم، فقد تصدر علي إبراهيم من نادي دبي المراتب الأولى، وجاء زميله نبيل عبدالكريم ثانياً، وحل محمد الدرمكي من نادي خورفكان ثالثاً.

وفي منافسات أوزان 88 و97 كجم، توج محمد خميس من نادي دبي بالذهبية، وجاء زميله عادل شامبيه ثانياً، وماهر الخولي من نادي عجمان ثالثاً، بينما شهد وزن 107 كجم فوز عبدالله النقبي من نادي خورفكان بالمركز الأول، تلاه خالد الحمادي من نادي أبوظبي ثانياً، وسعود عبدالعزيز من نادي عجمان ثالثاً.



وعلى مستوى منافسات الإناث، تصدرت موزة الزيودي من نادي خورفكان للمعاقين المركز الأول، وحلت زميلتاها في نفس النادي، هيفاء النقبي ثانية، مريم الزيودي في المركز الثالث.