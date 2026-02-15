«الوفاء لزايد» تتصدر فعاليات «دبي للشطرنج» في رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعلن نادي دبي للشطرنج والثقافة عن برنامج أنشطته ومسابقاته الرمضانية، والذي يتضمن سلسلة من البطولات الشطرنجية والفعاليات الاجتماعية والثقافية التي تتزامن مع الشهر الكريم. وأكد سعيد يوسف، الأمين العام للنادي، أن شهر رمضان لهذا العام سيشهد تنظيم مجموعة من الأنشطة والبطولات وفقاً لتوجهات مجلس إدارة النادي وبالتنسيق مع الجهاز الفني، مشيراً إلى أن أولى هذه الفعاليات ستكون بطولة «الوفاء لزايد» الرمضانية، التي ستقام في قاعة الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وهي البطولة التي ينظمها النادي سنوياً منذ أكثر من 20 عاماً إحياءً لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، باعتبارها مناسبة تعكس الوفاء والتقدير من أسرة الشطرنج الإماراتي والعربي والدولي لقيم القائد المؤسس.



وأوضح سعيد يوسف، أن البطولة تحظى هذا العام بمشاركة واسعة من لاعبي الشطرنج حاملي الألقاب والمصنفين دولياً من أبناء الإمارات والجاليات المقيمة في الدولة، مؤكداً أن الحدث يشهد إقبالاً كبيراً سنوياً ويعد مناسبة تجمع المجتمع الشطرنجي في الدولة وتكرم ذكرى الشيخ زايد في ذاكرة الوطن والمواطنين والمقيمين على حد سواء.

من جانبه، أشار عثمان موسى، مدير الجهاز الفني بالنادي، إلى أن عدد المسجلين حتى الآن في بطولة الوفاء لزايد وصل إلى 120 لاعباً ولاعبة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المدربين وحاملي الألقاب الدولية والمصنفين، مؤكداً أن التسجيل سيستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل، 17 فبراير 2026، لتحديد العدد النهائي للمشاركين.



وأضاف موسى إن النادي سيقوم أيضاً بتنظيم بطولة الفرق في الشطرنج السريع خلال الشهر الفضيل، بمشاركة أندية الدولة وأندية الجاليات وفرق من الشركات والمؤسسات العاملة في دبي، حيث وصل عدد الفرق المسجلة حتى الآن إلى 22 فريقاً، وتعد هذه البطولة الدورة الثامنة ضمن الأنشطة الرمضانية للنادي، والتي تهدف إلى تعزيز التنافس بين مختلف الفئات الشطرنجية وفتح المجال أمام مشاركة واسعة من المجتمع.



كما سيستضيف النادي خلال رمضان سلسلة من المحاضرات الدينية والثقافية، يشارك فيها نخبة من الأساتذة والخبراء، إلى جانب تنظيم فعاليات الفطور والسحور الجماعي والأنشطة المجتمعية، التي تمثل فرصة للتواصل بين أعضاء النادي والشخصيات والمؤسسات المرتبطة به، وتعكس روحانية الشهر الكريم وخصوصيته في الجمع بين الرياضة والثقافة والاجتماع.

واختتم النادي إعلانه مؤكداً أن شهر رمضان يشكل مناسبة مثالية لتعزيز الروابط بين مختلف فئات المجتمع الشطرنجي في دبي، وإتاحة الفرصة للقاءات تجمع بين الاحترافية والتقاليد الرمضانية الأصيلة، مع التأكيد على أهمية الوفاء لذكرى القائد المؤسس الذي شكل رمزاً للوحدة والتقدم في الإمارات.