الإمارات تعزز حضورها العالمي.. شطرنج الإمارات الرابع عالمياً في مؤشر GECI

حقق اتحاد الإمارات للشطرنج إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين «GECI» لعام 2026 الصادر عن الاتحاد الدولي للشطرنج، بعدما قفز 73 مركزاً دفعة واحدة ليحتل المركز الرابع عالمياً، مقارنة بالمركز 77 في نسخة 2023. وسجلت الإمارات 82.97 نقطة، بزيادة بلغت 30.79 نقطة، في أكبر تحسن تصنيفي بتاريخ المؤشر، ما يعكس نقلة نوعية في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في اللعبة على المستويين المحلي والدولي.



وجاء هذا التقدم نتيجة ارتفاع نسبة مشاركة الفتيات في وفود بطولات المراحل السنية من 12.5% إلى 43.75% خلال ثلاث سنوات فقط، وهو مؤشر واضح على نجاح الاستراتيجيات الوطنية الداعمة للمساواة بين الجنسين، والبرامج الفنية التي تبناها الاتحاد لتوسيع قاعدة المشاركة النسائية.

وانطلاقاً من الاستراتيجية المعتمدة لاتحاد الإمارات للشطرنج، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الرياضية والمؤسسات التعليمية، تم التركيز على نشر اللعبة في المدارس، وإطلاق بطولات مدرسية منتظمة لاكتشاف المواهب الواعدة من الفتيات في المراحل السنية المبكرة. كما تم تقديم الدعم الفني والتأهيلي للمواهب المكتشفة، عبر برامج تدريبية متخصصة، وتوفير مدربين معتمدين، وبناء مسارات تطوير واضحة تضمن الاستمرارية والاستدامة.



كما لعبت الأندية دوراً محورياً في هذا الإنجاز، من خلال تشكيل فرق عمل متكاملة، وتوفير الكوادر التدريبية والإدارية، وتهيئة بيئة تنافسية داعمة للفتيات، بما أسهم في تعزيز نسبة المشاركة ورفع المستوى الفني للمنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية.

وأشادت دانا ريزنيتشه، نائبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للشطرنج وعضو لجنة المرأة، بالإنجاز الإماراتي، مؤكدة أن ما تحقق يمثل قصة نجاح ملهمة على مستوى الاتحادات الوطنية، ويستحق التوثيق ضمن التقرير الرسمي للمؤشر لعام 2026. كما أعلنت لجنة المرأة نيتها تخصيص مساحة موسعة لتجربة اتحاد الإمارات للشطرنج، تتضمن مقابلة خاصة حول السياسات والبرامج التي أسهمت في هذا التحول النوعي، إضافة إلى عرض صور وأنشطة تعكس تطور مشاركة السيدات والفتيات في الدولة.



من جانبه، أكد الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج والمفوض حالياً برئاسة الاتحاد، أن هذا الإنجاز يمثل محطة مفصلية في مسيرة الشطرنج الإماراتي، مشيراً إلى أن النتائج لم تأتِ من فراغ، بل تستند إلى رؤية وطنية واضحة تتبناها دولة الإمارات في مجال المساواة بين الجنسين، وترجمتها استراتيجية الاتحاد إلى مبادرات عملية وشراكات فاعلة على أرض الواقع.

وأضاف أن القفزة الكبيرة في التصنيف تؤكد أن الشطرنج الإماراتي بات يحجز لنفسه مكانة عالمية، ليس فقط من خلال النتائج التنافسية، بل عبر بناء منظومة مؤسسية متكاملة ترتكز على القاعدة السنية، والاستدامة، وصناعة الأبطال من الجنسين.



وثمن النعيمي قرار الاتحاد الدولي بتسليط الضوء على تجربة الإمارات ضمن تقرير 2026، معتبراً ذلك اعترافاً دولياً بجهود الدولة والاتحاد والدعم الذي تحظى به الرياضة الإماراتية.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بالعزيمة نفسها للحفاظ على هذا الموقع المتقدم وتعزيز الحضور العالمي، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للشطرنج، ونموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن والمساواة داخل اللعبة.