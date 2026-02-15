ختام بطولة الدولة للبوتشيا لأصحاب الهمم بمشاركة 35 لاعباً ولاعبة

اختتمت منافسات بطولة الدولة للبوتشيا لأصحاب الهمم، والتي أقيمت في نادي عجمان لذوي الإعاقة بمشاركة 35 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية أصحاب الهمم في الدولة، وسط مستويات فنية مميزة ومنافسات قوية بين اللاعبين، وشهد مراسم التتويج عبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، الذي قام بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات.



وأسفرت نتائج فئة BC1 فردي عن فوز حسين الربيع من نادي العين لأصحاب الهمم بالميدالية الذهبية، وحل إيميل خان من نادي الثقة للمعاقين في المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما جاء عبد الرحمن البادي من نادي الثقة للمعاقين ثالثاً ونال الميدالية البرونزية.



وفي منافسات فئة BC2 فردي، توج خالد المراشدة من نادي خورفكان للمعاقين بالميدالية الذهبية، وجاء سالم الكعبي من نادي العين لأصحاب الهمم في المركز الثاني والميدالية الفضية، بينما حصل أحمد عبدالله الشامسي من نادي العين لأصحاب الهمم على الميدالية البرونزية.



أما في فئة BC3 فردي سيدات، فقد أحرزت شذى إبراهيم من نادي أبوظبي لأصحاب الهمم الميدالية الذهبية، فيما نالت هدى الكعبي من نادي العين لأصحاب الهمم الميدالية الفضية. وفي منافسات BC3 زوجي، توج الثنائي بدر الشامسي وهدى الكعبي من نادي العين لأصحاب الهمم بالميدالية الذهبية، بينما حل الثنائي شذى إبراهيم وسلطان السيابي من نادي أبوظبي لأصحاب الهمم في المركز الثاني ونالا الميدالية الفضية.



وشهدت فئة BC3 فردي رجال فوز بدر الشامسي من نادي العين لأصحاب الهمم بالميدالية الذهبية، تلاه زايد الشامسي من نادي دبي لأصحاب الهمم بالميدالية الفضية، فيما جاء خليفة خالد من نادي دبي لأصحاب الهمم في المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية.



وفي منافسات BC4 فردي، توج حمدان الكعبي من نادي خورفكان للمعاقين بالميدالية الذهبية، وحلت رئيسه الفلاسي من نادي دبي لأصحاب الهمم في المركز الثاني ونالت الميدالية الفضية، بينما جاء منصور الكعبي من نادي خورفكان للمعاقين ثالثاً وحصل على الميدالية البرونزية.