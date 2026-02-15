نزال مثير للجدل يثير أسئلة أخلاقية ورياضية ويشعل «السوشيال ميديا»

في ليلة صاخبة في ميامي، لم يكن الجمهور يتوقع أن يتحول الحدث الرئيسي إلى عاصفة جدل تهز عالم الفنون القتالية المختلطة، بعدما وقف رجلان داخل القفص، ويفصل بينهما أكثر من الوزن، بل تفصل بينهما طبيعة الجسد ذاتها. وجمعت المواجهة بين المقاتل البرازيلي فالتر والتر، صاحب السجل القوي، وبين زيون كلارك، الرياضي الذي ولد دون ساقين، لكنه صنع اسمه بإرادة صلبة في المصارعة قبل أن يقتحم عالم القتال الحر.



ووصفت صحيفة «ذا صن»، المشهد بـ«غير المألوف»، وأشارت إلى أن صافرة البداية لم تكن سوى شرارة لأسئلة أخلاقية ورياضية لم تتوقف حتى بعد إسدال الستار.

ومنذ اللحظات الأولى بدا الفارق البدني واضحاً، والتر، القادم من خلفية ثقيلة وخبرة احترافية، تعامل مع الدقائق الأولى بهدوء بارد، بل ترك مساحة لخصمه للمبادرة، وكأنه يمهد لمشهد يعرف نهايته مسبقاً. وبعد دقيقة ونصف فقط، تغير الإيقاع، وانقض من الخلف، وأحكم القبضة، وخنق كلارك بخنق خلفي أنهى النزال عند الدقيقة 2:37 من الجولة الأولى.



وتحدثت الصحيفة الإنجليزية عن كلارك، مشيرة إلى أنه يعاني من متلازمة نادرة تعرف باسم متلازمة «التراجع الذيلي»، لم يدخل الحلبة بحثاً عن شفقة، بل عن تحدٍ جديد. وسبق له أن تألق في المصارعة الجامعية وسباقات الكراسي المتحركة، وحقق فوزه الأول في الفنون القتالية المختلطة عام 2022، ولكنه هذه المرة وجد نفسه أمام اختبار يتجاوز حدود الطموح.

وانتشرت اللقطة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، والبعض رأى في النزال احتفاءً بالإرادة وعدم الاستسلام، وآخرون وصفوه بأنه استعراض غير متكافئ كان يمكن تجنبه. وبين هذا وذاك، بقيت الصورة الأبرز، مقاتل يحاول النجاة حتى النفس الأخير، وآخر يحسم المواجهة ببرود المحترفين.