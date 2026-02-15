محمد حسن بطلاً لـ«الاسكيت» في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026

توج الرامي الإماراتي محمد حسن بطلاً لمسابقة رماية «الاسكيت» ضمن دورة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، بعدما تصدر الترتيب العام عقب ختام الجولات الخمس التي أقيمت في نادي العين للفروسية والرماية والغولف

وحسم حسن اللقب برصيد 122 طبقاً، محققاً العلامة الكاملة «25 من 25» في الجولتين الأولى والثالثة، ومتقدماً بفارق طبق واحد عن خان مرجان أحمد الذي حل ثانياً بـ121 طبقاً، فيما جاء سيف بن فطيس ثالثاً بالرصيد ذاته.

واحتل خان دنيش المركز الرابع بـ113 طبقاً، متساوياً مع الشيخ خليفة سلمان آل خليفة الذي جاء خامساً، فيما حل شرف عبد الغفور سادساً بـ112 طبقاً، وتبعه عبيد الخاطري سابعاً بـ 106 أطباق.



وأشاد رئيس اتحاد الإمارات للرماية اللواء محمد سهيل النيادي بالمستوى الفني للمنافسات، مؤكداً أن أداء حسن يعكس إصرار رماة الإمارات على استعادة موقعهم على منصات التتويج، في ظل مؤشرات على عودة رماية الأطباق «الشوزن» إلى الواجهة بعد سنوات من التراجع.