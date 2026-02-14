«ألعاب دبي» تشعل المنافسة العالمية مع ختام تصفيات تحدي المدن وتأهل الأقوى إلى النهائيات





اختتمت منافسات اليوم الثالث من «ألعاب دبي 2026»، المقامة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بجولتَي تحدي المدن، بمشاركة فرق تمثل 56 مدينة من مختلف أنحاء العالم.



وسجّل اليوم الثالث للبطولة التي تنظَّم بشراكة رسمية مع موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وشراكة ماسية مع مجموعة «داماك»، وشركة «بيوند» للتطوير العقاري ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، وشراكة استراتيجية مع مجلس دبي الرياضي، منافسات قوية سعت خلالها الفرق لحصد أكبر عدد من النقاط، التي تُمنح بناءً على جودة الأداء إلى جانب سرعة إنجاز التحديات.



أربع مدن تصل للنهائيات



وتمكنت الفرق الأربعة صاحبة النقاط الأعلى من التأهل إلى النهائيات، والتنافس لحصد لقب البطولة. وضمت قائمة المتأهلين كلاً من كوتنا هورا من جمهورية التشيك برصيد 156.76 نقطة، وموسكو من روسيا برصيد 156.75 نقطة، ومونتريال من كندا برصيد 154.03 نقطة، وتشارني دونايك برصيد 152.95 نقطة.



واستفادت الفرق المتأهلة من النقاط الإضافية التي حصلت عليها في تحدي البرج، حيث أسهمت النقاط التي حجزتها في التحدي في حسم نتيجتها والتأهل للنهائيات الأحد .



توسيع نطاق التحدي



وانطلاقاً من مكانة البطولة العالمية المتنامية بوصفها إحدى أبرز بطولات تحدي فرق المدن، ونتيجة للإقبال الدولي المتزايد، قررت اللجنة المنظمة توسيع نطاق الجوائز لتشمل أصحاب المراكز العشرة الأولى، في خطوة تهدف إلى تحفيز المشاركات الدولية عبر تكريم جهود الفرق العالمية وقدرتها على التفكير بشكل استراتيجي والعمل بروح الفريق لتجاوز التحديات.