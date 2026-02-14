تتويج الفائزين في"سباق الهجن" بألعاب االماسترز"

اختتم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن اليوم سباق "ألعاب الماسترز، أبوظبي 2026"، التراثي في المضمار الجنوبي بالوثبة، لمسافة 1.5كم، وسط حضور جماهيري كبير من كافة فئات المجتمع.

وشهد السباق إقامة 7 أشواط، وتضمن 147 مشاركا من 15 دولة، بواقع 22 في الشوط الأول، و 18 في الشوط الثاني، و13 من السيدات في الشوط الثالث، و22 متنافسا في الشوط الرابع، و23 في الخامس، و24 في السادس، و25 في السابع.

وأسفرت المنافسات عن فوز المتسابق سالم عبيد صبيح الوهيبي مع "شاهين" بلقب الشوط الأول مسجلا 3:11:81 دقيقة، وسالم علي سالم مع "شاهين"، بالشوط الثاني، وتصدرت ريم محمد عبدالله سالم مع "نهاب" شوط السيدات الثالث.

وحقق راشد محمد بن غميل لقب الشوط الرابع مع "غزيلان"، وحزام عبدالله حزام مع "مكرم" بالشوط الخامس، وحصد راشد عبدالله الكعبي مع "متوج" لقب الشوط السادس، واختتم عمر أحمد راشد الهادفي، مع "سلاب"، المنافسة بحصد لقب الشوط السابع.

وتوج الفائزين الشيخ حمدان بن سلطان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله مبارك المهيري، مدير عام اتحاد سباقات الهجن، بينما قامت مدية الهاشمي، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، بتتويج الفائزة بفئة السيدات، بحضور ينس هولم الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية لألعاب الماسترز، وسامانثا هايوارد مديرة الرياضة في الرابطة الدولية لألعاب الماسترز.