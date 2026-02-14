اتحاد السلة ينظم التجمع الثالث للبراعم (3×3) بمشاركة 150 لاعباً



نظّم اتحاد الإمارات لكرة السلة، بالتعاون مع نادي الجزيرة، التجمع الثالث لفئة البراعم (3×3) في العاصمة أبوظبي، بمشاركة واسعة من الأندية واللاعبين، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتطوير قاعدة اللعبة في المراحل السنية المبكرة.



وشهد الحدث حضور عضو مجلس إدارة الاتحاد مدير المسابقات علي حسن الأميري، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المواهب حمدان سعيد الزعابي، إلى جانب مشرف كرة السلة في نادي الجزيرة المهندس عبدالله فرج، حيث تابعوا المنافسات وأشادوا بالمستوى الفني والتنظيمي للتجمع.



وشارك في الفعالية 11 نادياً هي: الجزيرة، الوحدة، الظفرة، شباب الأهلي، النصر، الوصل، الشارقة، البطائح، الحمرية، خورفكان، ومليحة، بمجموع 150 لاعباً، إضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية وطواقم التحكيم وأولياء الأمور، في أجواء رياضية اتسمت بالحماس وروح التنافس.



وأثنى اتحاد الإمارات لكرة السلة على جهود نادي الجزيرة في التنظيم والاستضافة، مشيداً بجاهزية المرافق والترتيبات اللوجستية التي أسهمت في إنجاح الحدث وإخراجه بصورة احترافية، كما اعتبر استضافة النادي محطة مهمة تعكس عودة النشاط السلاوي بقوة ضمن أجندة الفعاليات الرسمية.



وقال علي حسن الأميري إن التجمع يمثل المحطة الثالثة لفئة البراعم (3×3) ضمن خطة الاتحاد للموسم الحالي، مؤكداً أن هذه التجمعات تأتي ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى توسيع قاعدة اللعبة وتطوير مهارات اللاعبين الصغار.



وأوضح أن نظام 3×3 يمنح اللاعبين مساحة أكبر لاتخاذ القرار داخل الملعب، ويساعد على بناء شخصياتهم الرياضية وتعزيز الثقة بالنفس وتنمية مهارات التفكير السريع وتحمل المسؤولية، مشيراً إلى أن الاتحاد سيواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات دعماً لمستقبل كرة السلة الإماراتية وإعداد جيل قادر على تمثيل الدولة في الاستحقاقات المقبلة.