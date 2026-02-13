أحمد سعيد بطلاً لشطرنجية العين «الإمارات والكويت – إخوة للأبد»



تُوِّج أحمد سعيد بندق بطلاً لبطولة «الإمارات والكويت – إخوة للأبد» للشطرنج الكلاسيك، التي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بمشاركة نحو 100 لاعب ولاعبة، بعد سبع جولات اتسمت بالإثارة والتنافس القوي، في أجواء عكست متانة الروابط الرياضية بين الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.



وجاء تنظيم البطولة ضمن فعاليات رياضية تهدف إلى تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، في سياق الاحتفاء بالروابط التاريخية المشتركة، وتنفيذاً لمبادرات تعزز التواصل الشعبي والثقافي والرياضي، بعد إعلان تخصيص أسبوع للاحتفاء بالعلاقات الثنائية ابتداءً من 29 يناير 2026 في مختلف إمارات الدولة.



وأسفرت النتائج النهائية عن حلول أحمد محمد فرج في المركز الثاني، وعبدالرحمن العجاتي ثالثاً، عقب منافسات متقاربة استمرت حتى الجولة الأخيرة، ما يعكس تطور المستوى الفني ومكانة البطولة ضمن أجندة الفعاليات النوعية التي ينظمها النادي.



وشهد حفل الختام حضور عدد من الشخصيات الرياضية، بينهم يوسف العفريت عضو مجلس الإدارة والأمين المالي للنادي، وعادل العميري نائب رئيس الاتحاد الكويتي للشطرنج، إضافة إلى عمر محمد عبدالله رئيس لجنة التسويق والشراكات الاستراتيجية، وخالد المطيري عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للشطرنج، وعبدالرحمن الزرعوني المدير الإداري والمالي للنادي، إلى جانب عدد من الضيوف.



وأكد يوسف العفريت في كلمته أن البطولة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مشيداً بالمستوى الفني والتنظيم، ومعتبراً أن المبادرات الرياضية المشتركة تسهم في توسيع التعاون وتعزيز جسور التواصل بين الأندية والاتحادات.



من جهته، قال عادل العميري إن البطولة «ليست مجرد منافسة رياضية، بل رسالة أخوة ومحبة»، مؤكداً أن الشطرنج يعزز قيم الاحترام والتقدير المتبادل بين اللاعبين. فيما أشاد مسؤولو نادي العين بالمشاركة الكويتية، معتبرين البطولة نموذجاً ناجحاً للتكامل الرياضي الخليجي وخطوة نحو فعاليات مشتركة مستقبلية تسهم في تطوير اللعبة بالمنطقة.