نصف ماراثون رأس الخيمة ينطلق بمشاركة كوكبة من نجوم العالم





تنطلق في السادسة والربع من فجر السبت النسخة 19 من سباق نصف ماراثون رأس الخيمة، حيث تقام أربعة سباقات حصرياً في جزيرة المرجان، بمشاركة نخبة من العدائين ذوي الخبرة الدولية والإمكانات الواعدة.



ويقام سباق رأس الخيمة لنصف الماراثون، الذي تنظمه هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، منذ انطلاقه عام 2007، ويحظى بشعبية واسعة بين العدائين من مختلف المستويات، من هواة الرياضة إلى نخبة العدائين العالميين.



ويتضمن الحدث سباق نصف الماراثون الكلاسيكي لمسافة 21.1 كيلومتراً، بالإضافة إلى سباقات أخرى لمسافات 10 كيلومترات و5 كيلومترات و2 كيلومتر، تناسب الرياضيين من جميع الأعمار والقدرات.



ويبدأ سباق النخبة في تمام الساعة 6:15 صباحاً، قبل أن ينطلق باقي العدائين في تحدي نصف الماراثون في تمام الساعة 7:00 صباحاً. وينطلق سباق الطريق لمسافة 10 كيلومترات في تمام الساعة 8:30 صباحاً، قبل أن يبدأ المشاركون في سباقي 5 كيلومترات و2 كيلومتر في تمام الساعة 10:00 صباحاً.



ويُقام نصف ماراثون رأس الخيمة 2026 برعاية كل من أسيكس، وشبكة راديو القناة الرابعة، ومجموعة آي تي بي الإعلامية، وبيسليري، وفيتامين ويل.



ويتصدر الكيني جيفري كامورور، بطل العالم ثلاث مرات في سباق نصف الماراثون، فئة النخبة من العدائين بزمن شخصي قياسي قدره 58:01 دقيقة، وهناك العديد من منافسيه من النخبة قادرون على التفوق على الفائز بنصف ماراثون رأس الخيمة عام 2013.



وصرح مواطنه الكيني إسايا لاسوي، الذي حل ثالثاً في رأس الخيمة عامي 2024 و2025، برغبته في تحطيم الرقم القياسي العالمي قريباً، وهو يعود بزمن شخصي قياسي قدره 58:10 دقيقة.

وسينضم إلى الثنائي الكيني على خط البداية كل من جمال يمر ميكونين، الفائز بماراثون سيول 2024 بزمن 58:32 دقيقة، والذي لم ينه سباقاً كبيراً خارج المراكز الثلاثة الأولى إلا مرة واحدة خلال سبع سنوات، وأميديورك واليلجن، الفائز السابق بنصف ماراثون نيودلهي بزمن 58:40 دقيقة، والنجم الصاعد يسماو ديلو (20 عاماً)، والفائز بنصف ماراثون كارديف 2025 في ويلز.

وتتصدر الإثيوبية ويدي كافالي قائمة المتنافسات، حيث ستكون مشاركتها في نصف ماراثون رأس الخيمة ثاني مشاركة لها فقط في هذه المسافة. وقدمت اللاعبة البالغة من العمر 25 عاماً أداءً مميزاً في أول ظهور لها عندما احتلت المركز الثالث في كوبنهاغن في سبتمبر الماضي بزمن 65:21 دقيقة، وهو أمر لم يكن مفاجئاً نظراً لخلفيتها الجيدة في سباقات الضاحية ونتائجها المميزة في سباقي 10 كيلومترات و10000 متر على المضمار.



وتشارك أيضاً في السباق الكينية جلاديس تشيبكوروي 65:46 دقيقة، التي ركزت على سباقات نصف الماراثون خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث شاركت في 18 سباقاً في هذه المسافة، محققةً نتائج مميزة باستمرار، وفازت في إيطاليا وتايلاند واليابان وكينيا.



أما مواطنتها جيسكا تشيلانغات 66:13 دقيقة، فهي أيضاً من المتسابقات اللاتي يحرزن باستمرار مراكز ضمن المراكز الثلاثة الأولى في سباق 10 كيلومترات، وقد احتلت المركز الثالث في رأس الخيمة قبل اثني عشر شهراً.



وإذا ما برزت متسابقة مفاجئة في السباق، فقد تكون العداءة الإثيوبية ميلال سيوم، البالغة من العمر 19 عاماً والتي شاركت في سباق واحد فقط خارج وطنها، حيث حلت في المركز الثاني في سباق نصف ماراثون نيودلهي الذي شهد منافسة شديدة في أكتوبر الماضي بزمن قدره 67:21 دقيقة.



ومنذ ذلك الحين، ركزت على التدريب في أديس أبابا استعداداً لمشاركتها القادمة، وقد تكون جاهزة لإحداث تأثير على أحد أسرع مسارات نصف الماراثون في العالم.