قمة الإثارة في سباقي ميشلان 24 ساعة وسباقات لومان الآسيوية بحلبة دبي أوتودروم



شهدت حلبة دبي أوتودروم، التابعة لشركة الاتحاد العقارية، استضافة حدثين دوليين كبيرين في عالم سباقات التحمل، جمعا بين نخبة الرياضة العالمية والتجارب الترفيهية المتكاملة، وعززا مكانة الحلبة وجهة رائدة تجمع رياضة السيارات والترفيه تحت سقف واحد.



وعاد سباق ميشلان 24 ساعة دبي المرتقب إلى حلبة دبي أوتودروم في نسخة استثنائية، جسدت حقبة جديدة في سباقات التحمل وتجربة جماهيرية غير مسبوقة. تنافس خلاله فرق سباقات سيارات غراند تورينغ GT العالمية وسائقون محترفون على مدار 24 ساعة من الأداء العالي والتخطيط الاستراتيجي والتحمل الذهني والبدني.



وقال فيصل السهلاوي، المدير العام لحلبة دبي أوتودروم: «لطالما التزمت حلبة دبي أوتودروم بتقديم سباقات بمعايير عالمية، ويجسد سباق ميشلان 24 ساعة دبي هذا الإرث بأبهى صوره. في الوقت نفسه، نواصل تطوير الطريقة التي يعيش بها الجمهور فعالياتنا، وتشكل نسخة 2026 امتداداً لهذا المفهوم، مع تجارب أكثر تنوعاً تتيح للعائلات والمشجعين أن يكونوا جزءاً حقيقياً من الحدث».



في سباق جمع بين الاستراتيجية العالية والأعصاب الباردة، فرض فريق WRT البلجيكي هيمنته المطلقة على سباق ميشلان 24 ساعة دبي 2026، محققاً ثنائية تاريخية .



واستضافت حلبة دبي أوتودروم الجولتين الثالثة والرابعة من موسم 2025 ـ 2026 لسلسلة سباقات لومان الآسيوية، عبر سباقي تحمل متتاليين لمدة أربع ساعات لكل منهما. عادت خلالهما سباقات النماذج الأولية وسباقات سيارات GT العالمية إلى دولة الإمارات.



وعن ذلك قال فيصل السهلاوي،: تعكس استضافة سلسلة سباقات لومان الآسيوية مرة أخرى مكانة حلبة دبي أوتودروم وجهة موثوقة لسباقات التحمل العالمية. تجمع هذه البطولة نخبة من الفرق والسائقين على مستوى العالم، كما تتيح لنا في الوقت ذاته إبراز الحلبة كوجهة تتجاوز حدود المضمار، حيث تلتقي رياضة السيارات بالترفيه والتجارب المشتركة. وتواصل مثل هذه الفعاليات تعزيز حضور دبي على خارطة رياضة السيارات العالمية.