برعاية منصور بن زايد.. مهرجان الشيخ زايد يحتضن أكبر بطولة رمضانية في الإمارات



برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت إدارة مهرجان الشيخ زايد بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية - الوثبة 2026، وتضم 15 لعبة رياضية و10 ملايين درهم جوائز للجمهور والمشاركين في السحوبات اليومية من الخامس إلى الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك، الموافق الثالث والعشرين من فبراير حتى السابع عشر من مارس 2026.



صممت البطولة لتكون منصة شاملة تلبي تطلعات جميع الرياضيين، وتخدم المجتمع وتنشر الروح الرياضية وثقافة التنافس الرياضي بين الجميع، حيث تشمل خمس عشرة رياضة متنوعة في برنامج غني يجمع بين الألعاب الجماعية والفردية، ويناسب كافة المستويات والاهتمامات الرياضية، من كرة القدم وكرة السلة الثلاثية وكرة الطائرة الشاطئية وكرة الطائرة وشد الحبل، إلى سباقات الجري والدراجات الهوائية والشطرنج والجوجيتسو والجودو والمواي تاي والبادل وتنس الطاولة وكرة الريشة والمطارحة.



وتم رفع إجمالي قيمة الجوائز والسحوبات من أربعة ملايين ونصف المليون درهم إلى عشرة ملايين درهم، ويحصل كل زائر لبطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية - الوثبة 2026 على قسيمة اشتراك في السحوبات والجوائز اليومية طوال أيام شهر رمضان الكريم بمجرد شراء تذكرة دخول المهرجان، مما يمنح للجميع فرصة الفوز بجوائز قيّمة طوال ثلاثة وعشرين يوماً من الفرص الذهبية.



وأكدت اللجنة المنظمة أن البطولة تمثل أكثر من مجرد منافسات رياضية، فهي احتفالية شاملة تعكس قيم التسامح والتنافس الشريف، ومنصة تواصل بين الأجيال والثقافات، وجسر ثقافي يربط بين التراث الأصيل والحداثة المتطورة، ونموذج مشرق للرياضة في الشهر الفضيل، وتهدف إلى دعم المواهب الرياضية الناشئة، ونشر ثقافة النشاط البدني خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز الترابط المجتمعي من خلال فعاليات رياضية وترفيهية تناسب جميع أفراد الأسرة، وتلقي الضوء على المواهب الشابة للظهور من خلال البطولة.



وفتحت إدارة المهرجان باب التسجيل رسمياً عبر الرابط الإلكتروني https://zurl.co/Zd2R7.