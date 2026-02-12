"تجوري" و"تي 10" يتصدران منافسات كبار المواطنين والشباب في "ألعاب الماسترز" للصيد بالصقور

اختتمت اليوم منافسات بطولة ألعاب الماسترز للصيد بالصقور بنادي أبوظبي للصقارين في منطقة الفلاح بمشاركة كبيرة لكبار المواطنين والشباب.

وأسفرت منافسات الشباب فئة جير شاهين وجير تبع- فرخ وجرناس، عن فوز الصقر "تجوري" لفريق دبي بالمركز الأول، والصقر "إس 03"، لفريق الهلال للصقور بالمركز الثاني، والصقر "إكس"، لفهد محمد سالم بن صقر المنصوري بالمركز الثالث.

وتصدر الصقر "تي 10"، لعبيد سالم بن شنه الكتبي منافسات كبار المواطنين لجميع فئات الصقور- فرخ وجرناس، وجاء ثانيا الصقر "جي إس 59"، لعبيد سالم بن شنه الكتبي أيضا، وثالثا الصقر "خطير"، لعطية عبدالعزيز محمد شحاتة.

وتوج الفائزين الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة سعيد المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للصقور، وطلال الحمادي مدير إدارة الخدمات بنادي أبوظبي للصقارين، ومحمد علي الرميثي، مدير ادارة الفعاليات بالنادي.

وأثنى نادي أبوظبي للصقارين على المشاركة المميزة للصقارين من داخل الدولة وخارجها بكافة الفئات العمرية من الرجال والسيدات في البطولة، والمستويات التنافسية في جميع الأشواط على مدار يومي الأربعاء والخميس، مثنيا على التعاون مع اللجنة المنظمة للحدث لإبراز الرياضات التراثية، وأثرها الملهم في نفوس الأجيال المختلفة.