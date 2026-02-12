جمعة بن دلموك يفوز بذهبية «ألعاب الماسترز» لرماية «تراب»

فاز الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، قائد فريق فزاع للرماية، بالميدالية الذهبية في بطولة رماية الأطباق من الحفرة «تراب»، والتي أقيمت ضمن منافسات «ألعاب الماسترز 2026»، على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وجاء فوز الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم على حساب مجموعة من نخبة الرماة من دول مجلس التعاون وقارة آسيا والعالم، بعدما حقق في الجولات الخمس (فئة من 30 إلى 40 سنة) 118 طبقًا، وبفارق طبقين عن أحمد يحيى الحمادي من فريق فزاع، الذي حل ثانيًا، وجاء زميلهما وليد العرياني في المركز الثالث.

وقام اللواء محمد سهيل النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، بتتويج الفائزين في البطولة، معربًا عن سعادته بعودة رماة الإمارات إلى منصات التتويج، سواء في البطولات المحلية أو القارية، مؤكدًا أن مستقبل الرماية أفضل، وأن الاتحاد لن يدخر جهدًا في سبيل الارتقاء باللعبة وتمكين الرماة من التحليق إلى آفاق أبعد، لرفع اسم وعلم دولتنا الغالية في مختلف الميادين والبطولات.

وتتواصل منافسات بطولة الرماية في مسابقتي رماية الشوزن غدًا وبعد غدٍ الجمعة والسبت، برماية الأطباق من الأبراج.