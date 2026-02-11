تحدي البرج ضمن منافسات «ألعاب دبي» يرفع سقف التحمّل إلى مستويات جديدة

منافسة قوية شهدها التحدي بين الفرق لصعود أعلى مبنى في العالم «برج خليفة» بإجمالي 160 طابقاً

7 مدن كسبت كامل النقاط الإضافية بوصولها لقمة برج خليفة في وقت قياسي لتعزز فرص الفوز بلقب بطل «تحدي المدن»







شهد برج خليفة، اليوم الأربعاء، منافسات تحدي البرج ضمن بطولة «ألعاب دبي» في نسختها السابعة، وهو أحد أكثر اختبارات التحمّل صعوبة في الرياضات التنافسية، حيث يدفع الرياضيين إلى أقصى حدود قدراتهم البدنية والذهنية، لصعود أعلى مبنى في العالم، بارتفاع 160 طابقاً.

وشهد تحدي البرج أكبر عددٍ للمشاركين في تحدي المدن، بمشاركة 336 لاعباً، ضمن 56 فريقاً، تحدوا الجاذبية في سباقٍ عمودي فريدٍ من نوعه، حيث تنافس المشاركون في صعود 160 طابقاً، بإجمالي 2909 درجات، وارتفاع 828 متراً. وقد صُمم التحدي كفعالية خاصة لاحتساب 16 نقطة إضافية ضمن «تحدي المدن»، في إطار بطولة «ألعاب دبي»، ليكافئ الفرق التي تتمكن من استكماله بمعيار السرعة بنقاطٍ إضافية، يعبرون معها إلى المنافسات الرئيسة برصيدٍ أعلى.



7 فرق تحصد 16 نقطة لبدء منافسات تحدي المدن

حصد فريق قازان من روسيا المركز الأول، بعد وصوله لنهاية التحدي في وقتٍ قياسي بلغ 26:24 دقيقة، وحل فريق أوفييدو من إسبانيا ثانياً، بتوقيت 26:53 دقيقة، فيما حصل فريق كوتنا هورا من جمهورية التشيك على المركز الثالث، بـ 27:49 دقيقة، وفريق آرهوس من الدنمارك على المركز الرابع، بانتهائه في 28:54 دقيقة، فيما وصل فريق دبي إلى القمة في 29:13 دقيقة، ليحل فريق لشبونة من البرتغال خامساً، بانتهائه في 29:26 دقيقة، وفريق مونتريال من كندا سابعاً، مع وصوله لنهاية التحدي في 29:36 دقيقة. وبذلك ضمنت هذه الفرق 16 نقطةٍ في رصيدها، قبل دخول منافسات تحدي المدن يوم السبت 14 فبراير، ما يعزز من فرصها بالتأهل للنهائيات، وحصد لقب البطولة.



معاً نواجه التحدي

تم تنظيم تحدي البرج كجزء من منافسات تحدي المدن للعام الثالث على التوالي، حيث تنافست في التحدي فرق يضم كل منها خمسة لاعبين، بينما يتم ربط لاعبي كل فريق ببعضهم البعض، بما يرسّخ مفهوم العمل الجماعي وروح الفريق، والتنسيق طوال رحلة الصعود.

وتوجب شروط المنافسة على اللاعبين الالتزام بنفس الترتيب حتى نهاية التحدي، ما يحوّل الصعود إلى اختبار حقيقي للقدرة على التحمّل، والحضور الذهني، والمسؤولية المشتركة. وعلى خلاف السباقات التقليدية، لا يعتمد النجاح في تحدي البرج على سرعة الفرد، بل على قدرة الفريق على استكمال التحدي كوحدةٍ متناغمة، في رسالة مغزاها أن التقدّم والنجاح لا يتحقق إلا بتكامل الجهود.



تحدي المدن

يجمع «تحدي المدن»، ضمن «ألعاب دبي»، نخبة فرق المدن العالمية التي تجدد المشاركة في ألعاب دبي، ومنها: كولورادو من أمريكا، ومونتريال من كندا، وهما المدينتان اللتان فازتا بالمركز الأول في بطولة 2025، ولندن من بريطانيا، وموسكو وقازان وسانت بطرسبرغ من روسيا، وباريس من فرنسا، وفلورنسا من إيطاليا، وأوفييدو وبرشلونة من إسبانيا، وهيوستن وسانت لويس من أمريكا، وأولم من ألمانيا، ولوسيرن من سويسرا، وإدنبرة من إسكتلندا، وأوسلو من النرويج، ودانسك وريبنيك من بولندا، وكوتنا هورا من جمهورية التشيك، ومالمو من السويد، وبريدا من هولندا، وطشقند من أوزبكستان، والرفاع من البحرين، إضافة إلى دبي، المدينة الحاضنة لهذه البطولة العالمية.

كذلك تنضم إلى المنافسات للمرة الأولى مدن جديدة، مثل: القنيطرة من المغرب، وبيونس آيرس من الأرجنتين، وأمستردام من هولندا، واستوكهولم وغوتنبرغ من السويد، ويوتا من أمريكا، وإلبلاغ وكاتوفيتسه من بولندا، كما ترحب المنافسات هذا العام بانضمام فريق رأس الخيمة.



ألعاب دبي 2026

يُذكر أن النسخة السابعة من بطولة «ألعاب دبي»، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في إمارة دبي، تُقام تحت شعار معاً نواجه التحدي، خلال الفترة 12-15 فبراير الجاري، بشراكة رسمية مع موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وشراكة ماسية مع مجموعة «داماك» وبيوند للتطوير العقاري ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «امارات»، وشراكة ذهبية مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة «يونيلابس» الشرق الأوسط، ومجموعة عيسى صالح القرق، وشراكة استراتيجية مع مجلس دبي الرياضي.