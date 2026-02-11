نادي الشارقة يوقع مذكرة تفاهم مع «رواد»

وقع نادي الشارقة الرياضي مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في المجتمع الرياضي.

جرى توقيع المذكرة خلال مؤتمر صحفي أقيم أمس، بقاعة كبار الشخصيات بملعب النادي في سمنان، بحضور حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ومحمد جمعة بن هندي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

تهدف مذكرة التفاهم إلى بناء شراكة استراتيجية تسهم في تمكين رواد الأعمال من الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع الرياضي، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالأنشطة الرياضية، وتنظيم فعاليات وورش عمل تعريفية تسلط الضوء على أهمية الابتكار والاستثمار في المجال الرياضي.

وأكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن توقيع مؤسسة «رُوّاد» مذكرة التفاهم مع نادي الشارقة الرياضي يمثل خطوة مهمة في إطار جهود المؤسسة المستمرة لدعم وتمكين رواد الأعمال، وفتح مجالات جديدة أمامهم للاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع الرياضي.

وتابع: تحرص المؤسسة على توفير فرص تسويقية واستثمارية حقيقية لأصحاب المشاريع، وهذه الاتفاقية ستمنح مشاريعنا الأعضاء مساحة أوسع لعرض منتجاتهم وخدماتهم داخل مرافق النادي وخلال الفعاليات الرياضية، بما يسهم في تعزيز نمو أعمالهم وتوسيع قاعدة عملائهم.

من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم محمد الجروان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس شركة الاستثمار والتطوير التجاري، خلال كلمته أن توقيع مذكرة التفاهم يعتبر خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الشراكات المجتمعية والتنموية المستدامة.

وأشار الجروان إلى أن المذكرة تنطلق من إيمانهم بأهمية دعم وتمكين رواد الأعمال، من خلال توفير فرص تسويقية واستثمارية نوعية داخل النادي، بما يسهم في تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع فاعلة ومؤثرة على أرض الواقع.

وأكد رئيس شركة الاستثمار أنهم ملتزمون بدعم هذه الشراكة، والعمل على تفعيل بنودها بما يحقق أهدافها، ويسهم في ترسيخ نموذج ناجح للتكامل بين القطاع الرياضي وقطاع ريادة الأعمال، متطلعاً أن تكون شراكة مثمرة ومستدامة تحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة، وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في شارقة سلطان.

جدير بالذكر أن المذكرة تتضمن مجالات تعاون متعددة، من بينها تبادل الخبرات، وإتاحة الفرص التسويقية لرواد الأعمال خلال الفعاليات الرياضية، إضافة إلى إطلاق مبادرات مشتركة تسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز روح المبادرة والابتكار.