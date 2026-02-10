صدارة جماعية لبطولة الإمارات والكويت «أخوة للأبد» للشطرنج

تتواصل منافسات بطولة الإمارات والكويت «أخوة للأبد» للشطرنج الكلاسيك، التي ينظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وسط أجواء تنافسية قوية ومشاركة واسعة بلغت 91 لاعباً. وشهدت نتائج الجولة الثالثة تقارباً كبيراً في صدارة الترتيب، حيث تصدّر عدد من اللاعبين القائمة برصيد 3 نقاط كاملة، من أبرزهم زايد محمد آل علي، خليفة طلال البلوشي، وبندك أحمد سعيد، إلى جانب مجموعة أخرى من اللاعبين الذين قدموا مستويات مميزة خلال الجولات الأولى.



كما برز حضور لافت لعدد من اللاعبين الشباب والناشئين، الذين نجحوا في تحقيق نتائج إيجابية أمام لاعبين أصحاب خبرة، ما زاد من حدة المنافسة وأضفى طابعاً حماسياً على البطولة.

وقام بافتتاح الجولة الثالثة كل من رجائي السوسي، المدير التنفيذي للعمليات الفنية في النادي، وزينب المعمري، المنسق الفني، ولاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وافية المعمري. وتُقام البطولة بنظام 7 جولات بزمن لعب 40 دقيقة + 20 ثانية لكل لاعب، على أن تستمر المنافسات خلال الأيام المقبلة وسط ترقب كبير للجولات القادمة، في ظل الصراع المحتدم على المراكز الأولى.