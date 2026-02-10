بطولة ألعاب الماسترز" أبوظبي 2026" للصيد بالصقور تنطلق الأربعاء

أعلن نادي أبوظبي للصقارين، بالتعاون مع اللجنة المنظمة، انطلاق بطولة ألعاب الماسترز للصيد بالصقور، على مدار يومي الأربعاء والخميس بمقره في منطقة الفلاح بمشاركة كبيرة.

يتضمن برنامج فعاليات يوم غد منافسات الشباب فئة جير بيور، وقرموشة جير- فرخ جرناس، والسيدات لجميع فئات الصقور، جير فرخ وجرناس.

كما أشار إلى أن اليوم التالي سيشهد منافسات الشباب فئات جير شاهين، وجير تبع – فرخ وجرناس، بالإضافة إلى الفعاليات المخصصة لكبار المواطنين لجميع فئات الصقور، جير فرخ وجرناس.

وقال سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، إن الرياضات التراثية ركيزة أساسية في برنامج ألعاب الماسترز "أبوظبي 2026"، وتحمل في مضامينها رسائل حضارية لتعزيز التلاقي الثقافي بين الشعوب، وترسيخ جهود الدولة بدعم قيادتها الرشيدة في صون تراثها، وغرس قيمها في نفوس الأجيال، وتعزيز الاهتمام بممارستها.

ونوه إلى اكتمال جميع الترتيبات لانطلاق الفعاليات غدا، وتوفير كافة المتطلبات لنجاحها، مشيرا إلى أن قرار إقامة المنافسات على مدار يومين نظرا لتزايد أعداد المشاركين، وإتاحة الفرصة أمامهم لخوض المنافسات في بيئة مشجعة ومحفزة وفق أفضل الممارسات.