برعاية حمدان بن محمد.. ألعاب دبي 2026 تنطلق الخميس بمشاركة 56 مدينة عالمية وأكثر من 1600 لاعبا

اليوم الثاني يشهد الجولة الثالثة لتحدي الحكومة للرجال تليها منافسات تحدي المجتمع

•اليوم الختامي يشهد تحدي الصغار عند الثامنة صباحاً ونهائيات تحديات الحكومة والمجتمع والمدن



أعلنت اللجنة المنظمة لـ«ألعاب دبي» عن انطلاق منافسات النسخة السابعة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك خلال الفترة « 12 حتى 15 فبراير» الجاري. وتأتي النسخة السابعة من البطولة بشراكة رسمية مع «دي بي ورلد» وشراكة ماسية مع «داماك» و«امارات» و«بيوند» للتطوير العقاري، وشراكة ذهبية مع هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» ومجموعة عيسى صالح القرق وشركة «يونيلابس» الشرق الأوسط، وشراكة استراتيجية مع مجلس دبي الرياضي.



تحدي البرج

وللعام الثالث على التوالي، يبدأ الموسم السابع للبطولة مع تحدي النقاط الإضافية للمدن، حيث يستضيف برج خليفة الأربعاء 56 فريقاً مشاركاً في تحدي المدن، وهو العدد الأضخم في تاريخ البطولة للمدن العالمية المشاركة، حيث تتنافس الفرق لاستكمال التحدي وحجز 16 نقطة إضافية قبل بدء المنافسات الرئيسية.



تحدي الحكومة للرجال

وتنطلق منافسات البطولة الخميس مع تحدي الحكومة، حيث يشهد اليوم الأول جولتين لفئة الرجال، بدءاً من الساعة 3:00 عصراً، لتتأهل الفرق الفائزة للتنافس على الفوز بلقب البطولة في اليوم الختامي. واستقطبت النسخة السابعة للبطولة مشاركاتٍ قياسية من فرق الحكومة، حيث وصل عدد الفرق المسجلة إلى 78 فريقاً ضمن فئة الرجال.



أجواء حماسية

وأكّدت اللجنة المنظمة لألعاب دبي أن النسخة الحالية للبطولة تشكّل استمراراً لنجاحاتها في تحفيز مختلف أفراد المجتمع على تبني نمط حياة يرسخ مبادئ النشاط والتحدي والمرونة، حيث ترفع «ألعاب دبي» 2026 سقف التنافس بمسار جديد ومبتكر يجسّد شعار البطولة «معاً نواجه التحدي» ليكون الفوز حليف الفريق الأقدر على التخطيط وتوزيع الأدوار واتخاذ القرار الصحيح رغم أية ظروف. وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن ريادة دبي في القطاع الرياضي تتجسد بمستويات التنظيم الاحترافي، والأثر الاجتماعي المستدام، والصدى العالمي المشهود له بالنمو المتواصل للفعاليات الرياضية التي تنظمها دبي.

ولتعزيز الأجواء الحماسية للبطولة، تنظم ألعاب دبي مجموعةً واسعةً من الأنشطة المصاحبة للبطولة لإثراء تجربة المشجعين، حيث تستضيف البطولة مجموعةً من التجارب المناسبة لمختلف أفراد العائلة، إلى جانب سحوباتٍ دورية على مدار أيام البطولة للفوز بثلاث سيارات والعديد من الجوائز القيمة.



جدول منافسات حافل

وتستمر منافسات «ألعاب دبي» في اليوم الثاني الجمعة مع الجولة الثالثة لفئة الرجال بدءاً من الساعة 3:00 عصراً، إلى جانب تحدي المجتمع في الساعة 6:40 مساءً، حيث يتنافس 27 فريقاً متأهلاً من التصفيات التأهيلية لتحدي المجتمع بمواجهة الفريق الفائز من نسخة العام الماضي «AJ» أملاً بحصد لقب البطولة.



ويشهد اليوم الثالث للبطولة السبت منافسات تحدي الحكومة للسيدات بدءًا من الساعة 9:00 صباحاً، بمشاركة 21 فريقاً، إلى جانب جولتين من تحدي المدن بدءاً من الساعة 3:00 عصراً بمشاركة 56 مدينة من مختلف أنحاء العالم، ما يؤكد الاهتمام العالمي المتنامي للمشاركة في البطولة باعتبارها أحد أبرز التحديات الجماعية عالمياً.

وتصل البطولة للنهائي المنتظر الأحد المقبل، ليرتفع الحماس لأعلى مستوياته بدءًا من الساعة 8:00 صباحاً مع جولتين لتحدي الصغار بمشاركة 56 فريقاً، حيث يتنافس الصغار هذا العام ولأول مرة على نفس تحديات الكبار، بما يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.



وتنطلق بعد ذلك المنافسات النهائية لتحدي الحكومة للسيدات في الساعة 3:00 عصراً، وتحدي الحكومة للرجال في الساعة 4:30 عصراً، ونهائي تحدي المجتمع في الساعة 6:00 مساءً، لتختتم البطولة منافساتها مع تحدي المدن في الساعة 7:30 مساءً، وتتويج الفرق الجديرة بحمل لقب البطولة في نسخة هذا العام.

وإلى جانب الفوز بشرف حمل لقب البطولة، تحصل الفرق الفائزة على جوائز بقيمة إجمالية تتجاوز أربعة ملايين درهم، تتوزّع على الفائزين في المراتب الثلاثة الأولى لتحدي الحكومة-الرجال، وتحدي الحكومة-السيدات، وتحدي المجتمع، وتحدي الصغار، فيما يتم تكريم الفائزين في المراتب العشر الأولى لتحدي المدن.