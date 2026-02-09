«كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور» يتوج أبطال «العامة مفتوح»

أرقام لافتة ومستويات قوية قدمتها منافسات أشواط «العامة مفتوح» بمشاركة واسعة من داخل الدولة وخارجها، ضمن بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، التابعة لإدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في صورة عكست الزخم الكبير الذي تحظى به البطولة على مختلف المستويات الفنية والتنظيمية.



وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى محطة مفصلية في مسار البطولة، مع ترقّب انطلاق واحدة من أقوى وأهم أشواطها على مستوى الدولة والمنطقة، والمتمثلة في أشواط النخبة والكأس، التي خُصصت لنخبة الطيور والصقارين الذين حققوا المراكز الثلاثة الأولى في بطولة فزاع للصيد بالصقور وكأس محمد بن راشد لسباقات الصقور، في منافسات يُنتظر أن تبلغ ذروة التحدي والندية.



ومن المقرر أن تشهد البطولة الأربعاء المقبل إقامة أشواط النخبة لفئات الشيوخ، والعامة مُلّاك، والعامة مفتوح، لفئة الجرانيس، على أن تُسدل الستارة على منافسات البطولة الخميس المقبل بإقامة أشواط الكأس للفئات نفسها ولكن لفئة الفرخ، في ختام يُنتظر أن يجمع أقوى الطيور وأبرز الأسماء في عالم سباقات الصقور.



كما شهدت البطولة اليوم الاثنين ختام منافسات «العامة مفتوح» والتي تميزت بالتنافس القوي في أشواط بيور جير، والتي تمكن خلالها فريق دبي من حصد المركز الأول في شوط رمز الفرخ، بالطير «بي 19» بزمن 16.791 ثانية، أما المركز الثاني فذهب لفريق الفرسان بالطير«اتش اتش 20» بـ 17.019 ثانية، وذهب المركز الثالث للسعودية من خلال الصقار برغش بن محمد المنصوري، بالطير «بي 95» بـ 17.085 ثانية.



فيما كسب فريق «أر بي جي» شوط رمز الجرناس، بالطير «شامة» بزمن 16.326 ثانية، يليه فريق الميدان بالطير «بي 09» بـ 16.5232 ثانية، أما المركز الثالث فذهب لفريق دبي بالطير «أر 25» بـ 16.5234 ثانية. وشهدت أشواط القرموشة تفوق فريق ند الشبا في شوط رمز الفرخ، بالطير «ترند» بزمن 16.587 ثانية، يليه فريق الميدان بالطير «جي 516» بـ 16.772 ثانية، ثم فريق دبي بالطير «جميرا» بـ 16.961 ثانية.



وحصد فريق دبي، شوط رمز الجرناس، بالطير «جي 96» بزمن 16.665 ثانية، يليه السعودي برغش بن محمد المنصوري، بالمركزين الثاني والثالث، بالطير «تكريم» بـ 16.692 ثانية، وبالطير «جي 5» بـ 18.705 ثانية على التوالي.



وفي ختام المنافسات توّج عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وراشد بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي للمركز، وراشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، ودميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أصحاب المراكز الأولى، وسط أجواء احتفالية بهذا النجاح واللقاء التراثي بين أبناء الدولة وأشقائهم من دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية.