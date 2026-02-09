قادة الفرق الدولية يشيدون بتطور تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026»

تواصلت منافسات النسخة السابعة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026» في المدينة التدريبية بالروية في دبي، بمشاركة فرق شرطية خاصة من مختلف دول العالم، تتنافس يومياً ضمن 5 تحديات تكتيكية تخصصية تعكس أعلى مستويات الجاهزية والاحتراف.

وأكد عدد من قادة الفرق المشاركة أهمية التحدي من حيث مستوى المنافسة والتنظيم، مشيرين إلى أن البطولة تشهد تطوراً ملحوظاً مقارنة بالنسخ السابقة، سواء من حيث مستوى الأداء أو الأرقام الزمنية المسجلة.

وقال سوبيرنتندنت صدام، قائد فريق وحدة الأمن الخاصة في الشرطة الباكستانية، إن مشاركة فريقه في النسخة الحالية تُعد الخامسة على التوالي، موضحاً أن الاستعدادات للبطولة استمرت 6 أشهر، وأن الفريق يضم 9 عناصر جرى اختيارهم من بين نحو 40 عنصراً عبر مراحل تصفية دقيقة.



وأضاف أن التحدي يعتمد على تنفيذ المهام بأعلى درجات الدقة وفي أسرع زمن ممكن، مؤكداً أن هدف الفريق يتمثل في المنافسة على الصدارة ومحاولة كسر الرقم القياسي البالغ 126 ثانية، بعد أن سجل الفريق في النسخة الماضية زمناً قدره 134 ثانية.

من جانبه، أوضح مدير فريق وحدة التدخل السريع «رينيا» التابع لشرطة جمهورية ألبانيا أن الفريق يشارك هذا العام بفريقين هما «رينيا A» و«رينيا B»، في مشاركة تُعد الأولى من نوعها، مشيراً إلى أن فترة الإعداد استمرت قرابة 3 أشهر.

وأوضح أن الفريقين يضمان 18 عنصراً بواقع 9 عناصر لكل فريق، تم اختيارهم عبر اختبارات وتقييمات فنية، مؤكداً أن الهدف يتمثل في التواجد ضمن المراكز العشرة الأولى، في ظل التطور الملحوظ في مستوى المنافسة، معتبراً التحديين الثالث والرابع من أصعب مراحل البطولة.



وأكد رئيس قسم فرقة المهام الخاصة في شرطة جنوب أفريقيا أن مستوى الصعوبة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يتصاعد من نسخة إلى أخرى، مشيراً إلى أن الفريق يشارك هذا العام بفريق واحد يضم 8 عناصر إلى جانب الطاقم الإداري، في خامس مشاركة له بالبطولة.

وقال إن نتائج النسخة الماضية لم تكن بالمستوى المأمول، ما دفع الفريق للعودة هذا العام بهدف تحسين ترتيبه، لافتاً إلى أن أفضل نتيجة حققها الفريق في مشاركاته السابقة كانت في حدود المركز الثالث عشر، مؤكداً أن المشاركة تمثل فرصة مهمة للاحتكاك الدولي وتبادل الخبرات، مع استهداف التواجد ضمن أفضل 20 فريقاً.



وأكد النقيب نايف أحمد بن جمعة من إدارة المهام الخاصة في شرطة رأس الخيمة أن البطولة تشهد تطوراً متواصلاً من حيث مستوى التحديات والجاهزية، موضحاً أن الأزمنة القياسية المسجلة تعكس الارتفاع الكبير في مستوى الاحتراف لدى الفرق المشاركة.

وأشار إلى أن فريق شرطة رأس الخيمة يضم 9 عناصر إلى جانب الطاقم الإداري، مع إدخال عناصر جديدة جرى إعدادها خلال فترة التحضير، مؤكداً أن تغيّر طبيعة التحديات من نسخة إلى أخرى يتطلب تطويراً مستمراً في الأداء.



وأضاف أن الضغوط المصاحبة لأجواء المنافسات، قد تؤثر على بعض المشاركين، إلا أن التعامل معها يُعد جزءاً من الاحترافية، مشيداً بالمستويات التي قدمتها الفرق الإماراتية، إلى جانب فرق من كازاخستان والصين.

وعلى هامش البطولة، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي معرض «أمنكم سعادتنا»، في إطار جهودها التوعوية لتعزيز الأمن المجتمعي، حيث شكل المعرض منصة تفاعلية لاستعراض المبادرات الذكية والمجتمعية والتوعوية لشرطة دبي، بما يعكس ريادتها في الابتكار الأمني وقربها من أفراد المجتمع.



وفي إطار تعزيز وحماية حقوق الطفل والمرأة، حرصت شرطة دبي عبر المعرض على توعية الجمهور بالخدمات المخصصة لدعم هذه الفئات، وقنوات التواصل المتاحة عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني ومركز الاتصال 901.

كما أصدرت إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي العدد الثاني من مجلة «التحدي»، تزامناً مع انطلاق النسخة السابعة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026»، لمواكبة فعاليات البطولة وتسليط الضوء على أبرز محطاتها.