كازاخستان تحرز المركز الأول في ثانية مسابقات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

أحرز فريق كازاخستان «C» المركز الأول في تحدي «إنقاذ رهينة»، ثانية مسابقات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026»، المقامة حالياً في المدينة التدريبية بالروية في دبي، بعدما جمع 109 نقاط. وجاء فريق شرطة دبي «A» في المركز الثاني برصيد 108 نقاط، فيما حل فريق الصين «B» ثالثاً بـ107 نقاط.



وتوّج اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، كازاخستان «C»، وشرطة دبي «A»، والصين«B»، بحضور عبدالله بن خدية المدير التنفيذي لشركة كونتور ميديا، وعمر مطر المناعي المدير التنفيذي للإمارات للمزادات، وعدد من ضباط شرطة دبي.



وأشاد اللواء المزروعي بالمستوى الفني العالي الذي قدمته الفرق المشاركة في منافسات اليوم الثاني، مؤكداً أن تحدي «إنقاذ رهينة» يُعد من أكثر التحديات تطلباً من حيث الدقة والجاهزية، إذ يتضمن تنفيذ رماية دقيقة من أعلى البرج، يعقبها اقتحام المبنى وإصابة أهداف محددة، قبل إخراج الرهينة الممثلة بدمية ذات وزن ثقيل، وفق أعلى المعايير التكتيكية.