النهضة العماني يحرز لقب بطولة «التبّة» في ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»

أحرز فريق النهضة العماني لقب منافسات رياضة «التبّة» التراثية، ضمن فعاليات ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، بعد فوزه في النهائي مساء اليوم على فريق شرطة أبوظبي بنتيجة 4- 3، بميدان «التبّة» في منطقة أم غافة بالعين. وتأهل الفريقان إلى النهائي بعد فوز فريق النهضة العماني على فريق أم غافة 6-4، وفريق شرطة أبوظبي على فريق الصاروج 10-2.



توج الفائزين معالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وسعادة سيف بن مفتاح النيادي رئيس لجنة التبة، وعايض حمد الأحبابي مدير إدارة الشؤون القانونية بمجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد محمد حامد النيادي، نائب المشرف العام للعبة، أن النجاح الكبير للفعاليات في ميدان أم غافة، والحضور الكبير من مختلف الفئات المجتمعية، دافعا كبيرا للعمل وتبني الخطط الاستراتيجية للوصول باللعبة إلى أفضل نطاق من الممارسة على مستوى الدولة خلال الفترة المقبلة.