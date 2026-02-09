أكاديمية IFBB بدبي تختتم دورة المستوى الثالث لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام

اختتمت بنجاح كبير دورة المستوى الثالث لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام، التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالخليج العربي، ومقرها دبي، على مدار يومين، بصالة «أيه بي فتنس» دبي، والتي حاضر فيها المحاضر الدولي الدكتور وليد عبدالكريم المدير العام للأكاديمية، والمحاضر الدولي للإسعافات الأولية عدنان حمزة، والمحاضرة الدولية العنود السقاف بمشاركة كبيرة من المدربين والمدربات من داخل وخارج الدولة.

وتناولت الدورة العديد من المحاور المهمة في رياضة اللياقة الدنية وبناء الأجسام، مثل: حلقات الإحماء والتمدد، التشريح العضلي للعضلات الهيكيلية، حلقات ومراحل التدريب الأساسي، مبادئ التدريب الأساسية، تقنيات الجري وتفادي الإصابات، الصفات الوراثية والأنماط الجسدية، النظام المفصلي في جسم الإنسان، الإنعاش القلبي والإسعافات الأولية.



من جانبه، أوضح الدكتور وليد عبدالكريم المحاضر الدولي ومدير عام الأكاديمية، أن الدورات هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم، وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصورة تضمن تحقيق هذا الأمر، ويحرز تقدماً في المجال الرياضي، مبيناً أن محاور الدورة شهدت التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة في طرق علم الحركة خلال الفترة الأخيرة، متمنياً أن يستفيد المدربون والمدربات بما تناولته الدورة.

كما أشاد بحجم الإقبال الذي شهدته الدورة بشكل خاص، وكافة الدورات التي تؤهل المشاركين فيها، إلى الحصول على درجات أعلى في بناء الأجسام واللياقة البدنية من الاتحاد الدولي بإسبانيا، مثمناً حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط، على المشاركة في دورات الأكاديمية، والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، في أكثر من 203 دول على مستوى العالم.