نادي العين للشطرنج ينظم بطولة الإمارات والكويت «أخوة للأبد»



ينظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، خلال الفترة من 9 حتى 12 من شهر فبراير الجاري، بطولة الإمارات والكويت – أخوة للأبد للشطرنج الكلاسيكي، وذلك في مقر النادي، بمشاركة نخبة من لاعبي الشطرنج، الدوليين في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والرياضية بين البلدين الشقيقين.



وتقام البطولة بنظام 7 جولات بزمن لعب 40 دقيقة + 20 ثانية لكل لاعب، وسط أجواء تنافسية تعكس القيم الرياضية وروح الأخوة العربية. وأكد هشام الطاهر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للنادي، أن البطولة تمثل رسالة محبة وتأكيداً على عمق العلاقات التاريخية بين شعبي الإمارات والكويت، مشيراً إلى حرص النادي على تنظيم بطولات تجمع بين التنافس الشريف والقيم الإنسانية والرياضية.