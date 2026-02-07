منافسات «تحدي العقول» تدشن ضربة البداية بالشطرنج السريع



انطلقت منافسات بطولة تحدي العقول للشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بين الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن والأستاذ الدولي الكبير أوندر اليونج، المصنف رقم 24 عالمياً، والتي تستمر على مدار 12 مباراة.



وتتضمن البطولة 4 مباريات شطرنج سريع، و4 مباريات شطرنج كلاسيكي، و4 مباريات شطرنج خاطف، وتستمر المنافسات حتى يوم الخميس المقبل.



وجاءت البداية مع مباريات الشطرنج السريع، حيث أقيمت 4 مواجهات بين اللاعبَين، أسفرت عن فوز اليونج بمباراتين، مقابل فوز سالم بمباراة واحدة، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، ليتقدم اليونج برصيد 2.5 نقطة مقابل 1.5 نقطة لسالم.



وحضر ضربة البداية كل من عمران عبد الله النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وفيصل الحمادي، مدير أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، إلى جانب عدد من الشخصيات والمهتمين باللعبة.



وأكد عمران عبد الله النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أن بطولة تحدي العقول تمثل حدثاً بارزاً في المشهد الرياضي، مشيراً إلى أنها فرصة ذهبية لمواجهة لاعبين عالميين على رقعة الأذكياء، ما يعكس حرص النادي على تقديم فعاليات عالية المستوى للارتقاء باللعبة محلياً وإقليمياً.



وتقدم النعيمي بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي على دعمه المتواصل للنادي وللاعبين، وحرصه الدائم على توفير أفضل الظروف التي تمكنهم من تطوير مهاراتهم والاحتكاك بأعلى المستويات العالمية.



وتابع النعيمي: البطولة تأتي في إطار دعم اللاعبين المتميزين مثل الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، وتعكس التزام النادي برعاية المواهب الوطنية ومنحها المنصات المناسبة لإظهار قدراتها، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الشارقة كمدينة رائدة في تنظيم البطولات النوعية التي تجمع بين التنافس الرياضي والقيمة الفكرية. نحن على ثقة بأن هذه البطولة سيكون لها أثر إيجابي على مسيرة سالم عبد الرحمن، في مسيرته ومشاركاته المقبلة.