مالكو مانشستر يونايتد يعرضون 1.8 مليار دولار لشراء نادٍ هندي للكريكيت



تسعى عائلة غليزر، المالكة لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إلى توسيع استثماراتها الرياضية مجدداً، من خلال التقدم بعرض مالي ضخم، للاستحواذ على أحد أندية الدوري الهندي الممتاز للكريكيت، في خطوة جديدة يقودها أفرام غليزر، بعد فشل محاولتين سابقتين.



ووفقاً لتقارير صحفية قدمت العائلة عرضاً تصل قيمته إلى 1.8 مليار دولار (نحو 1.32 مليار جنيه استرليني)، لشراء فريق رويال تشالنجرز بنغالورو، بطل الدوري الهندي الممتاز في فئتي الرجال والسيدات، وذلك عبر شركة تتخذ من نيو أورليانز مقراً لها.



وهذا العرض يضع غليزر ضمن قائمة أعلى المزايدين، في سباق يشهد منافسة قوية بين تسعة أطراف، ولا يقتصر اهتمام العائلة على بنغالورو فقط، إذ تنافس أيضاً على شراء فريق راجستان رويالز، الذي وصلت عملية بيعه إلى مرحلة أكثر تقدماً مع اقتراب الجولة الثانية من الإجراءات، إلا أن لوائح مجلس إدارة الكريكيت في الهند تمنع امتلاك أكثر من فريق واحد في الدوري، ما يعني أن نجاح الصفقة قد يجبر عائلة غليزر على الاختيار بين الناديين.



ويعد أفرام غليزر أحد أبرز الداعمين لهذه الخطوة، إذ يمتلك إلى جانب حصته في مانشستر يونايتد وفريق تامبا باي بوكانيرز في دوري كرة القدم الأمريكية استثمارات قائمة في لعبة الكريكيت.

ويملك أفرام فريق ديزرت فايبرز المشارك في بطولة الكريكيت في الإمارات، عبر شركته لانسر كابيتال، وكان يسعى منذ سنوات للدخول بقوة إلى السوق الهندية، وتأتي هذه المحاولة بعد إخفاق غليزر في عام 2021 في الفوز بامتيازي التوسع في الدوري الهندي الممتاز، واللذين أصبحا لاحقاً لوكناو سوبر جاينتس وغوجارات تايتنز.



وذكرت مجلة «ذا كريكيت مونثلي» أن عروض العائلة حينها كانت الأدنى بين جميع المتقدمين، حيث فازت مجموعة آر بي–سانجيف جوينكا، بامتياز لوكناو بعرض تجاوز 686 مليون جنيه استرليني، بينما حصلت شركة أخرى على فريق غوجارات مقابل 541 مليون جنيه استرليني.



ورغم الإخفاقات السابقة يبدو أن عائلة غليزر مصممة على دخول أحد أكبر أسواق الكريكيت في العالم، في خطوة قد تعزز نفوذها الرياضي عالمياً، وتضيف بعداً جديداً إلى إمبراطوريتها الاستثمارية المتنوعة.