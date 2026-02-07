انتصارات إماراتية وكويتية وعراقية تشعل صراع الصدارة في طائرة "عربية السيدات" 2026

تواصلت الإثارة والندية في الجولة الثانية من منافسات الكرة الطائرة، ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026؛ حيث شهدت انتصارات إماراتية وكويتية وعراقية بعدما حسم "الشارقة الرياضي للمرأة" القمة الإماراتية أمام "الوصل" وتغلب "الفتاة الكويتي" على "تلدرة السوري" وحقق "أكاد عنكاوا" العراقي فوزاً مهماً على "الشبيبة البوشرية" اللبناني.

وأسفرت النتائج عن اشتعال الصراع مبكراً على صدارة الترتيب بعدما جمع "الشارقة الرياضي للمرأة" و"الفتاة الكويتي" العلامة الكاملة في أول جولتين برصيد 6 نقاط لكل منهما بفارق ثلاث نقاط عن كل من "أكاد عنكاوا" العراقي و"الوصل الإماراتي" فيما لا يزال رصيد "الشبيبة البوشرية" اللبناني و"تل درة" السوري خالياً من النقاط.

ففي المباراة الأولى قلب فريق "أكاد عنكاوا" تأخره بشوط أمام "الشبيبة البوشرية" إلى فوز مستحق بنتيجة (3-1) في مواجهة قوية امتدت لأكثر من ساعتين.

وفي المباراة الثانية واصل "الفتاة" انطلاقته القوية محققاً فوزه الثاني على التوالي، بتغلبه على "تلدرة" بثلاثة أشواط دون مقابل (3-0) في مباراة فرض خلالها الفريق الكويتي أفضليته الفنية منذ البداية.

أما قمة الجولة التي جمعت "الشارقة الرياضي للمرأة" مع "الوصل" فجاءت حافلة بالإثارة على المستويين الفني والجماهيري ونجحت سيدات الشارقة في حسمها بثلاثة أشواط دون مقابل (3-0) بفضل التركيز العالي والتنظيم الدفاعي القوي والفعالية الهجومية على الشبكة ومن الخط الخلفي.

يشار إلى أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في إمارة الشارقة تقام بتنظيم من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري بمشاركة 65 فريقاً من 16 دولة عربية يتنافسن في 9 ألعاب فردية وجماعية.