اتحاد الرجبي يرسم خريطة الطريق حتى 2028

عقد اتحاد الإمارات للرجبي، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، اجتماعه الأول لمجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تمتد حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بحضور جميع أعضاء المجلس، لمناقشة ملفات اللعبة وخطط تطويرها خلال المرحلة المقبلة.

واعتمد مجلس الإدارة خطة مشاركة المنتخبات الوطنية لعام 2026، إلى جانب اعتماد خطة المستوى العالي للفترة من 2026 إلى 2032 ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد، التي تستهدف الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية في بريزبين بأستراليا، وتحقيق ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية بالدوحة 2030.



وأكد محمد سلطان الزعابي، أمين عام الاتحاد، أن الاجتماع شكل محطة مفصلية لانطلاقة المرحلة الجديدة، وقال: «الاجتماع الأول لمجلس الإدارة وضع خريطة طريق واضحة لمرحلة مهمة في مسيرة الرجبي الإماراتي، حيث تم اعتماد خطط طموحة تستهدف تطوير المنتخبات الوطنية وتعزيز حضورها القاري والدولي، وصولاً إلى تحقيق أهدافنا في البطولات الكبرى.



وضمن قرارات الاجتماع، وفي خطوة هيكلية مهمة، قرر مجلس الإدارة إلغاء جميع اللجان العاملة بالاتحاد، والاكتفاء بلجنة «رفعة الرجبي» لدعم الاتحادات الشقيقة، واعتماد نظام العمل بالملفات، بحيث يندرج ملف المنتخبات الوطنية تحت الأمانة العامة، ويشارك جميع الأعضاء في ملف الرعايات، وتقرر خصخصة مسابقة الدوري عبر لجنة خارجية لإدارة المسابقة، إضافة إلى لجنة مستقلة للحكام، بما يسهم في رفع مستوى التنافس بين الفرق.



واستمع المجلس إلى عرض قدمه خلدون المليح، مشرف تطوير الرجبي ومدرب فريق شاهين، وفلاديلفيا أولاندو، مشرفة تطوير الرجبي ومدربة السيدات، حول مسار تطوير اللاعبين واللاعبات المواطنين من خلال المدارس وتنظيم بطولات مصغرة في مختلف إمارات الدولة، وصولاً إلى بطولة كبرى ضمن مبادرة «طريق اللاعب الإماراتي» بالشراكة مع بنك HSBC.

واستعرض الاجتماع الخطة التسويقية السابقة التي قدمتها لجنة التسويق، والتي أظهرت ارتفاع عوائد الرعاية العينية والمادية بنسبة 300% مقارنة بالسنوات الماضية، مع التأكيد على استمرار دعم هذا الملف باعتباره ركيزة أساسية لاستدامة تنفيذ خطط واستراتيجية الاتحاد.



وتضمن الاجتماع عرض خطة تطوير الموقع الإلكتروني للاتحاد وربطه بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث قدمت ريم مصطفى، المسؤولة الإعلامية بالاتحاد، عرضاً حول تطور الإعلام الرقمي خلال عامي 2024 و2025، والأرقام التي حققتها المنصات المختلفة، إضافة إلى الرؤية المستهدفة لعام 2026.

واعتمد مجلس الإدارة التقرير المالي الختامي، وأقر ميزانية الاتحاد لعام 2026، وناقش البحث عن بدائل لمنصبي المدير التنفيذي والمدرب العام، عقب قبول استقالة أبولو بيرليني، على أن يبدأ الاتحاد الأسبوع المقبل الإعلان عن شغل الوظيفتين واستقبال السير الذاتية ودراستها من قبل لجنة مختصة من المكتب التنفيذي.



وفي ختام الاجتماع، وجّه الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأعضاء مجلس الإدارة، الشكر للمدرب أبولو بيرليني الذي ينتهي عمله بنهاية فبراير الجاري، على جهوده خلال الفترة الماضية، والتي شهدت قفزة نوعية في نتائج وتصنيف منتخب الإمارات دولياً، حيث ارتقى من خارج المئة إلى المركز الأربعين عالمياً، كما تقرر تكريمه وتعيينه سفيراً لاتحاد الإمارات للرجبي تقديراً لإسهاماته في تطوير اللعبة.