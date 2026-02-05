تتويج الفائزين في بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»

اختتمت اليوم الخميس منافسات أشواط «الشيوخ»، التي تميزت بتحقيق الطيور سرعات قصوى وسط منافسة قوية ومتقاربة على مدار 20 شوطاً في أربعة أيام شكلت واحدة من أقوى محطات «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية، وتتواصل بمشاركة قياسية في النسخة الأكبر والأهم للحدث محلياً وإقليمياً.



وتوّج راشد بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وراشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، ودميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الحاصلين على المراكز الأولى في أشواط الشيوخ، وهم الذين تأهلوا أيضاً إلى أشواط النخبة، وذلك عقب إقامة أشواط فئة القرموشة، التي تفوق فيها فريق «اف 3» في شوط رمز الفرخ بتحقيقه المركزين الأول والثاني، عن طريق الطير «كيو أر 12» بزمن وقدره 16.057، وبالطير «كيو أر 20» بزمن وقدره 16.177 ثانية، أما المركز الثالث فذهب لفريق «النيف» من خلال الطير «ان اف 63» بزمن وقدره 16.244 ثانية.



أما في فئة القرموشة جرناس تمكن فريق «إم 7» من كسر حاجز الـ 16 ثانية وانتزاع المركز الأول بالطير «هامة» بزمن وقدره 15.995 ثانية، وجاء فريق «النيف» في المركز الثاني عن طريق الطير «71» بزمن وقدره 16.003 ثانية، وذهب المركز الثالث لفريق «اف 3» من خلال الطير «مزنة» بزمن وقدره 16.068 ثانية.



وفي أشواط بيور جير، تمكن فريق «النيف» من تحقيق المركز الأول في شوط رمز الفرخ، بالطير «ان اف 07» بزمن 16.078 ثانية، وجاء فريق «إم 7» في المركز الثاني بالطير «غازي» بـ 16.144 ثانية، ثم فريق «اف 3» بالطير «جي أر 029» بـ16.157.

وتفوق فريق «إف 3 إس» في شوط رمز الجرناس، بتحقيق الطير «بي 8» زمن قياسي بلغ 15.650 ثانية، يليه «إم 7» بالطير «بي 44» بـ 15.895 ثانية، ليعود فريق «إف 3 إس» ويحقق المركز الثالث بالطير «بي 73» بـ 15.996 ثانية.



أكد دميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع للصيد بالصقور، أن الطموح للتتويج بلقب ضمن بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور» كان له أثر مباشر في رفع سقف التنافس بين المشاركين، ما انعكس على قوة الأشواط التي اتسمت بدرجة عالية من الندية، وشهدت تسجيل أرقام قياسية جديدة، موضحاً أن مشاركة نخبة الفرق على المستوى الإقليمي، بما تضمه من أبرز الصقارين وأفضل الطيور، أسهمت في تقديم مستويات فنية متميزة، مشيرًا إلى أن هذا التنافس المتصاعد سيظهر بصورة أوضح خلال أشواط النخبة التي تختتم بها البطولة.



من جهته، أكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن المشاركة في النسخة الحالية من بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، جاءت استثنائية على مستوى المنافسة والأرقام، مشيراً إلى أن الأهم تمثّل في حرص الفرق المشاركة على إبراز رياضة الصقارة كإرث وطني أصيل، بما حوّل البطولة إلى ملتقى مجتمعي يحتفي بالموروث الشعبي بعيداً عن حسابات الفوز والخسارة. تتواصل البطولة غداً الجمعة، مع إقامة أشواط العامة مفتوح، التي تستمر لغاية يوم الاثنين المقبل بإقامة 28 شوطاً.