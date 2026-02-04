«الإمارات والكويت إخوة للأبد».. مبارزة في حب الأشقاء



«الإمارات والكويت إخوة للأبد»، شعار طغى على كافة لقاءات الشقيقين ضمن منافسات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة، وفي لعبة المبارزة بين لاعبة إماراتية وشقيقتها الكويتية وبعيداً عن منصات التتويج وألوان الميداليات، جاء الشعار ليجسد قيم الأخوة والتلاحم الخليجي، ورسالة تعبر عن المكانة الراسخة التي تحتلها دولة الكويت في قلوب شعب الإمارات، كانت الرياضة دوماً هي جسر المحبة والتواصل بين الشعوب، هي الوسيلة الأمثل للتقارب و المؤازرة والدعم بين الأشقاء، الإمارات والكويت ما بينهما يتعدى دوماً حدود الرياضة بكافة أشكالها، ما بينهما أساس راسخ وجذور ثابتة وماض عريق وحاضر مستمر ومستقبل قادم، لم تكن مجرد مبارزة بين شقيقتين، بل لوحة تجسد العلاقة الأزلية بين الإمارات والكويت تمزج بين البعد الرياضي والرسالة الإنسانية.



مبادرة «الإمارات والكويت إخوة للأبد»، في المجال الرياضي تأتي تجسيداً لرؤية تؤمن بدور الرياضة في تعزيز علاقات الأخوة، لتصبح مستقبلاً قادرة على بناء أجيال قادرة تحقيق الإنجازات تساهم في التلاحم الأخوي بين الشقيقين الإمارات والكويت.