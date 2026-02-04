منتخب الإمارات يتوج بـ14 ميدالية في افتتاح «ألعاب غرب آسيا البارالمبية»

أحرز لاعبو ولاعبات بعثة منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم 14 ميدالية خلال منافسات اليوم الأول من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة - مسقط 2026، التي افتتحت أمس في العاصمة العمانية مسقط، بواقع ميداليتين ذهبيتين و7 فضيات و5 برونزيات.



وكان اليوم الأول قد شهد إقامة حفل الافتتاح الرسمي للدورة، بحضور محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية ورئيس بعثة الإمارات، وذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة ومدير البعثة، حيث تابع الوفد الإماراتي مراسم الافتتاح وسط أجواء احتفالية تعكس أهمية الحدث ومكانته على مستوى منطقة غرب آسيا.



وجاءت الميداليتان الذهبيتان من نصيب اللاعبة مريم الزيودي بعد تتويجها بالمركز الأول في رمي القرص، فيما أحرز اللاعب محمد يوسف عثمان ذهبية سباق 100 متر كراسي متحركة ضمن فئة T34. أما الميداليات الفضية السبع، فحققها كل من: محمد الكعبي في دفع الجلة، ومريم المطروشي في رمي القرص، ومحمد يوسف عثمان في سباق 400 متر كراسي متحركة فئة T34، ومحمد وحداني في سباق 400 متر كراسي متحركة فئة T54، وعبدالله المسباحي في دفع الجلة، ومايد اللغواني في رمي القرص، وأحمد الحوسني في دفع الجلة.



وجاءت الميداليات البرونزية الخمس، عبر كل من: أحمد نواد في سباق 400 متر كراسي متحركة فئة T34، ومحمد وحداني في سباق 100 متر كراسي متحركة فئة T54، وأحمد نواد مجدداً في سباق 100 متر كراسي متحركة فئة T34، ويحيى البلوشي في سباق 100 متر فئة T46/47، وسهام الرشيدي في رمي القرص.



وهنأ محمد فاضل الهاملي بعثة المنتخب على هذه الحصيلة المميزة في بداية المشوار، مؤكداً أن الإنجازات تمثل ثمرة الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم، وتعكس روح الإصرار والعزيمة التي يتمتع بها لاعبونا، مشيداً بالأداء المشرف وطموحاتهم لمواصلة حصد النتائج الإيجابية خلال الأيام المقبلة.