عمومية الطائرة تعتمد شمسة بنت حشر ممثلة للمرأة في مجلس إدارة الاتحاد

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة الطائرة، انتخاب الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، مرشحة نادي الوصل، لشغل مقعد المرأة ضمن مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية 2024–2028.

وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2026، الذي عُقد بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، برئاسة عبد الله الدرمكي رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، وبحضور عمر خلف ممثل وزارة الرياضة، إلى جانب ممثلي 16 نادياً من أصل 19 في عضوية الاتحاد، وشملت أندية كلباء، البطائح، بني ياس، الجزيرة، حتا، خورفكان، الرمس، مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، شباب الأهلي، الظفرة، العين، المدام، مليحة، النصر، الوصل، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك، وتغيبت أندية عجمان والوحدة والذيد.



وصادقت العمومية خلال الاجتماع على جدول الأعمال، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية السابقة المنعقدة في 15 أبريل 2025، إضافة إلى إشغال مقعد المرأة للدورة الانتخابية 2024–2028، استناداً إلى المادتين «27» و«52» من النظام الأساسي للاتحاد، وذلك عقب إسقاط عضوية نورة الحمر من مجلس الإدارة، لاعتماد عضويتها في مجلس إدارة اتحاد التايكواندو.



وجرى الإعلان عن تقدم الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم كمرشح وحيد من نادي الوصل لشغل المقعد النسائي، بعد إغلاق باب الترشح وانتهاء فترة الطعون، وفق ما أعلنه الدكتور أحمد المطوع رئيس اللجنة الانتخابية، لتبارك الجمعية العمومية اعتماد عضويتها ضمن تشكيل مجلس الإدارة.



وتضمن الاجتماع استعراض التقريرين الإداري والفني للاتحاد، بما يشمل تشكيل مجلس الإدارة، ومشاركات المنتخبات الوطنية، وبرامج تأهيل المدربين والحكام، إلى جانب نتائج مسابقات الاتحاد داخل الصالات والكرة الطائرة الشاطئية، وتقرير لجنة الحكام.



كما استعرضت العمومية أبرز الإحصائيات المتعلقة بسير عمل الاتحاد، حيث ينشط أكثر من 1500 لاعب في مسابقات الاتحاد على مستوى مختلف الفئات، يمثلون 19 نادياً، ويشاركون في أكثر من 300 مباراة خلال الموسم، يديرها 72 حكماً معتمداً، فيما تضم قائمة المدربين المعتمدين دولياً 30 مدرباً.

واعتمدت العمومية التقرير المالي والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب إقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام 2026، وكشف الاجتماع عن تحقيق فائض مالي تجاوز 400 ألف درهم، يوجه لدعم الأندية والمسابقات، بما يعكس حالة الاستقرار المالي والنمو المستدام للاتحاد.



واستعرض الاجتماع استراتيجية الاتحاد والغايات الخمس للدورة الانتخابية الحالية، والتي تشمل الحوكمة، وتطوير اللعبة في الصالات والشاطئية، وتطوير المنتخبات الوطنية والكوادر الفنية، إضافة إلى الشراكات والاستدامة المالية، في إطار مواصلة مجلس الإدارة تنفيذ رؤيته التطويرية، بعد إنجازات أبرزها الحصول على الميدالية الفضية في بطولة غرب آسيا للرجال، وتنفيذ مشروع التحول الرقمي، وتطوير منظومة الكرة الطائرة الشاطئية، وأحالت الجمعية العمومية المقترحات المقدمة من الأندية بشأن المسابقات إلى الإدارات المختصة لمزيد من الدراسة.



ومن جانبه، أشاد عبد العزيز إبراهيم السلمان، الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، بالأجواء الإيجابية لاجتماع الجمعية العمومية، مهنئاً باعتماد عضوية الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم في مجلس إدارة الاتحاد، ومتمنياً التوفيق في استكمال خطط الاتحاد واستراتيجيته الطموحة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل لتطوير المنظومة وتعزيز تنافسية الكرة الطائرة الإماراتية محلياً ودولياً، من خلال شراكات فاعلة وحوكمة متقدمة.

وبدورها، ثمنت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم ثقة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبد الله الدرمكي، مؤكدة حرصها على العمل المشترك مع الأندية الأعضاء لدعم مسيرة التطوير، وتعزيز حضور المنتخبات الوطنية في المشاركات الخارجية.