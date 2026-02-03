182 لاعباً ولاعبة يتنافسون في رفع الأثقال بألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»

أعلن اتحاد الإمارات لرفع الأثقال مشاركة 182 لاعباً ولاعبة من 43 دولة في المنافسات المفتوحة المقررة ضمن ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، على مدار أيام 7و8 و9 و10 فبراير الحالي. وأكد حمد جمعة العجمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، أن منافسات الأثقال مشابهة لبطولات اللعبة وفق قوانين الاتحاد الدولي للفئات من عمر 35 عاماً فما فوق، بالأوزان المعتمدة للمشاركين وفق لوائح الاتحاد الدولي.



كما أكد العجمي، حرص الاتحاد على توفير كل المتطلبات لدعم نجاح البطولة، لما تمثله من إرث عالمي كبير من أرض دولة الإمارات، بأهدافها المعلنة في استدامة النشاط الرياضي، بمشاركة رياضيين عالميين، مشيراً إلى أن محمد خميس النقبي المدير التنفيذي بالاتحاد سيكون مسؤولاً عن إدارة المنافسات، بالإضافة إلى الحكم الدولي خالد الظنحاني مديراً فنياً، ومجموعة أخرى من الفنيين في لجنتي التحكيم والتنظيم.