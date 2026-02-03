طائرة الوصل وأكاد عنكاوا العراقي في افتتاح منافسات «عربية السيدات 2026»

تنطلق منافسات الكرة الطائرة ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، عند الثالثة عصر غد الأربعاء، بلقاء يجمع فريق نادي الوصل الإماراتي مع فريق نادي أكاد عنكاوا العراقي، في افتتاح بطولة تشهد منافسة مفتوحة على اللقب.

وتقام البطولة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 65 فريقاً رياضياً من 16 دولة عربية.



ويشهد اليوم الافتتاحي لمنافسات الكرة الطائرة، التي تقام على صالة نادي الشارقة الرياضي، لقاءً ثانياً في الخامسة مساءً يجمع الشبيبة البوشرية اللبناني مع نادي الفتاة الكويتي، فيما تختتم الجولة الأولى في السابعة مساءً بلقاء صاحبات الضيافة فريق الشارقة الرياضي للمرأة أمام نادي تلدرة السوري.

وتُعد مسابقة الكرة الطائرة واحدة من تسع ألعاب فردية وجماعية تتضمنها الدورة في نسختها الثامنة، وتحظى هذا العام بأهمية مضاعفة بعد اعتمادها رسمياً من الاتحاد الدولي للعبة، ما يتيح للاعبات احتساب نقاط في تصنيفهن الدولي، إلى جانب اعتماد الآسيوي لتحكيم البطولة، وهو ما يرفع من القيمة الفنية والتنافسية للمسابقة، ويعزز حضورها على خريطة البطولات المعتمدة إقليمياً ودولياً.



وأقيم الاجتماع الفني ومراسم قرعة منافسات الكرة الطائرة، بحضور الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، رئيس لجنة الإشراف والمتابعة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والشيخ علي بن محمد آل خليفة، رئيس الاتحادين البحريني والعربي لكرة الطائرة، وموزة الشامسي، مديرة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، إلى جانب عدد من القيادات الإدارية والفنية، وممثلي الاتحادات، ولجان التحكيم، والمدربين، وإداريي الفرق المشاركة.

وشهد الاجتماع مناقشات فنية وتنظيمية موسعة، في ظل الطموحات المشروعة للأندية المنافسة، وهي: الشارقة الرياضي للمرأة، والوصل الإماراتي، وأكاد عنكاوا العراقي، والفتاة الكويتي، وتلدرة السوري، والشبيبة البوشرية اللبناني، للتتويج باللقب.



واعتمد الاجتماع الفني نظام الدوري من مرحلة واحدة لمسابقة الكرة الطائرة، على أن يُحدد بطل النسخة الثامنة في ختام المنافسات يوم 12 فبراير الجاري، حيث تُقام ثلاث مباريات في كل جولة، تنطلق الأولى عند الثالثة عصراً، تليها مباراة الخامسة مساءً، ثم مباراة السابعة مساءً، مع اعتماد أيام راحة بين الجولات.

وشدد الاجتماع على أهمية الالتزام بالتعليمات الفنية والتنظيمية، واللوائح المعتمدة، بما يضمن سير المنافسات بسلاسة وتحقيق أعلى معايير العدالة، كما تم تقديم شرح من ممثل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات حول الإجراءات والتعليمات المعتمدة، مع التأكيد على أهمية التوعية.



وأشاد صالح عاشور، رئيس لجنة التنسيق الفني، بالتعاون القائم بين اتحادات الأندية العربية المشاركة، مؤكداً أن اعتماد مسابقة الكرة الطائرة من الاتحاد الدولي للعبة يمثل خطوة نوعية تعكس المكانة المتقدمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وتسهم في رفع جودة المنافسات الفنية، إلى جانب اعتماد الطواقم التحكيمية آسيوياً، واستخدام تقنية «فيديو تشالينج» خلال البطولة، بما يعزز العدالة التحكيمية، على غرار تقنية «الفار» في كرة القدم.

من جانبها، أكدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، أهمية مسابقة الكرة الطائرة في هذه النسخة من الدورة، في ظل الاعتماد الدولي، وما يفرضه ذلك من مسؤولية على جميع الفرق لتقديم مستويات فنية عالية، مشيدة بالتنسيق القائم بين مختلف اللجان العاملة، وحرص اللجنة المنظمة على توفير بيئة تنافسية متكاملة.



