الكثيري وجارسيا يمثلان «أبوظبي لرفع الأثقال» في «الماسترز»

يشارك نادي أبوظبي لرفع الأثقال بالثنائي حسن الكثيري وباولا جارسيا في «ألعاب الماسترز – أبوظبي 2026» التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، في الفترة من 6 وحتى 15 فبراير الجاري، وتتضمن بطولة رفع الأثقال التي تنظم تحت مظلة اتحاد اللعبة، وتنطلق في 7 فبراير وتختتم في العاشر منه، وينافس فيها 180 لاعباً ولاعبة فوق 35 سنة حسب لائحة «ألعاب المساترز».



وتقدم عيسى عمير المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، بالشكر إلى اللجنة المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، على إدراج رفع الأثقال ضمن الألعاب، مشيراً إلى أن استضافة وتنظيم أبوظبي لهذا الحدث الضخم تعكس رؤية القيادة الرشيدة التي تجعل الرياضة أسلوب حياة وتعزز الصحة والترابط في المجتمع.

وقال المنصوري: نحن سعداء بمشاركة نادي أبوظبي في «ألعاب الماسترز» بلاعب ولاعبة بجانب الطاقم الفني للمنافسات، وسعادتنا أكبر بالدور الذي تلعبه «الألعاب» في الترويج للعبة، وكذلك في تأكيد أن عاصمتنا الحبيبة عاصمة للرياضة بمختلف ألوانها.



وتمنى المنصوري التوفيق للكثيري وجارسيا في المنافسات، مؤكداً أن المشاركة الكبيرة في الألعاب بشكل وعام وفي رفع الأثقال يمثل فرصة جيدة لمحبي الألعاب المختلفة للاستمتاع بما يحبونه، كمان الحدث يمثل بجانب التنافس الشريف مناسبة للتفاعل المجتمعي.

الجدير بالذكر أن منافسات رفع الأثقال تشرف عليها لجنة فنية من نادي أبوظبي تضم خليفة الزعابي مدير إدارة النشاط الرياضي وأفيناش باندو المدير الفني، ماهر قربي ومحمد فتحي من الجهاز الفني.