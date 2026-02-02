نادي العين ينظم دورة إعداد معلم الشطرنج

نظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، ضمن إطار التعاون المشترك مع اتحاد الإمارات للشطرنج، دورة «إعداد معلم الشطرنج – المستوى الأول»، وذلك بمشاركة نخبة من معلمي ومعلمات المدارس الحكومية والخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور لعبة الشطرنج داخل البيئة التعليمية.



وقدّم الدورة علي عباس، عضو لجنة التعليم في الاتحاد الدولي للشطرنج «FIDE»، ومحاضر الشطرنج المدرسي المعتمد من الاتحاد الدولي، حيث تناول البرنامج محاور أساسية في أساليب تدريس الشطرنج، وتوظيفه كأداة تعليمية داعمة للمناهج الدراسية، إضافة إلى تطوير مهارات التفكير والتحليل لدى الطلبة.



واشتمل البرنامج التدريبي على محتوى تطبيقي ونظري امتد على أربعة أيام تدريبية بواقع ثلاث ساعات يومياً، مع منح المشاركين شهادة مشاركة معتمدة من اتحاد الإمارات للشطرنج.

وتركزت أهداف الدورة على رفع الكفاءة المهنية للمعلمين، وتنمية مهارات تعليم الشطرنج للطلبة، وتطوير أساليب التدريس الحديثة، إلى جانب تعزيز قدرات التفكير العليا لدى المتعلمين، بما يسهم في دمج الشطرنج كأداة تربوية فعالة داخل المدارس.



وأُقيمت الدورة في مقر نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وسط تفاعل إيجابي من المشاركين، الذين أشادوا بجودة المحتوى العلمي والتطبيقي، وأهمية المبادرة في دعم العملية التعليمية عبر الألعاب الذهنية.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة البرامج التطويرية التي يحرص نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية على تنفيذها، دعماً لرؤية نشر ثقافة الشطرنج المدرسي، وبناء كوادر تعليمية مؤهلة تسهم في اكتشاف وصقل المواهب الناشئة.