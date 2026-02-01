فوز فريقي الحبتور وذئاب دبي في كأس دبي الذهبية للبولو

حقق فريقا الحبتور وذئاب دبي انتصاراً بارزاً على فريقي غنتوت وجهانجيري خلال ثاني أيام بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2026، التي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية حتى 14 فبراير الجاري، بمشاركة ستة أندية، وبمستوى هانديكاب 20 جول، وجاء فوز الحبتور على غنتوت بنتيجة 10 ـ 5، في حين فاز ذئاب دبي على جهانجيري بنتيجة 8 ـ 6.



وشهدت مباراة فريق الحبتور ضد غنتوت حضوراً جماهيرياً كثيفاً نظراً لقوة الفريقين، وكان في مقدمة الحضور الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان، ومحمد الحريز أمين عام اتحاد البولو، ومهرة فلكناز عضو مجلس إدارة الاتحاد ومسؤولة الإعلام.



وبهذه النتائج، بلغ إجمالي الأهداف في الجولة الأولى 47 هدفًا في ست مباريات، أي بمعدل 15.6 هدفًا لكل مباراة، وهو معدل ممتاز في بطولة بمستوى هانديكاب 20 جول، وتصدر سلفا جوريتش قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف، يليه بايوجار وفليكي أسين برصيد 5 أهداف، ثم فان بوتوفسكي برصيد 4 أهداف.