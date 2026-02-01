رعاية جديدة لـ «دبي لأصحاب الهمم» دعما لبطولات فزاع الدولية 2026

وقع نادي دبي لأصحاب الهمم وشركة أورا ديفيلوبرز اتفاقية شراكة لدعم بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم لعام 2026 وأنشطة وفعاليات النادي المختلفة بهدف تعزيز التعاون في مجال المساهمات المجتمعية التي تُحدث أثراً وتوسيع دائرة الشراكات المؤسسية في دعم وتمكين أصحاب الهمم من خلال المبادرات التي تفتح مسارات جديدة للاندماج والمشاركة المجتمعية الفاعلة.



وقع الاتفاقية عن النادي ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس الإدارة، ومنى خليفة حماد عضو المجلس وعن أورا ديفيلوبرز المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ولانا ساويرس، الرئيس التنفيذي التجاري

من ناحيته، قال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لأورا ديفيلوبرز:«تمثل شراكتنا مع نادي دبي لأصحاب الهمم وبطولات فزاع الدولية خطوة محورية تتماشى مع رؤية الدولة الشاملة للاندماج المجتمعي وتمكين الإنسان. وأضاف: إن التزامنا ببناء مجتمعات مبتكرة ومستدامة لا يقتصر على التصميم المعماري فحسب، بل يمتد ليشمل بناء مجتمعات شاملة تدعم تطلعات الجميع وتفتح مسارات جديدة للإبداع الرياضي والمجتمعي.



وواصل: فخورون بدمج فلسفتنا في التميز مع هذه المبادرات النبيلة التي تعزز جودة الحياة، وتسهم في تحقيق أثر ملموس يدعم مكانة دبي على الخريطة العالمية لرياضة أصحاب الهمم، ونثمن إتاحة الفرصة لنا للمساهمة في هذا العمل المجتمعي الفاعل»

من ناحيته، أكد ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم أن «القيادة الرشيدة» ظلت توجه دائماً بدعم أصحاب الهمم، وتوفير كافة سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم في كافة المجالات والتي ترفع شعار تمكين «أصحاب الهمم» ليكتمل اندماج المجتمع مع بعضه حيث نسعى جميعاً لتعزيز هذه الرؤية وفق الاستراتيجية الموضوعة.



وقال: إن الاتفاقية تعكس حرص«أورا ديفيلوبرز» على دعم وتمكين «أصحاب الهمم» وترسيخ ثقافة المشاركة في المبادرات المجتمعية من أجل تطوير الخدمات المقدمة لهم بما يسهم في تعزيز سعادتهم والارتقاء بجودة حياتهم، وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية أورا ديفيلوبرز الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية المجتمعية، عبر شراكات مؤسسية تسهم في تمكين الأفراد، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم المبادرات التي تترك أثراً إيجابياً ومستداماً على المجتمع ككل