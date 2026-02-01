ليندسي فون تتحدى الإصابة للوصول لمشاركتها الأولمبية الأخيرة

أكدت أسطورة التزلج الأمريكية ليندسي فون، أن حلمها في المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في إيطاليا لم ينتهِ بعد، رغم نقلها جواً إلى المستشفى إثر حادث تزلج مروع أصاب ركبتها اليسرى خلال سباق المنحدرات في كران مونتانا بسويسرا، قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق الألعاب.



وفقدت فون، البالغة من العمر 41 عاماً، السيطرة بعد هبوطها من قفزة على المسار، قبل أن تنزلق إلى شبكة الأمان، لكنها نهضت بعد تلقي الإسعافات الأولية، وأنهت نزولها بصعوبة وهي تعاني من آلام واضحة في ركبتها.

وقالت فون في بيان مؤثر: «هذه ضربة قاسية قبل الأولمبياد، لكن حلمي لم ينتهِ بعد، وإذا كان هناك شيء أجيده، فهو العودة»، مؤكدة خضوعها لمزيد من الفحوص الطبية بالتنسيق مع فريقها. وأعلن فريق التزلج الأمريكي دعمه الكامل لفون، فيما لا تزال الشكوك قائمة حول قدرتها على المشاركة، إذ من المقرر أن يكون أول سباق لها في المنحدر 8 فبراير الجاري، إلى جانب خططها للمشاركة في السوبر جي وسباق الفرق المركبة.



وتخوض فون عودة مذهلة هذا الموسم بعد غياب ست سنوات، رغم تزلجها بركبة يمنى مزروعة جزئياً بالتيتانيوم، وتتصدر سباقات المنحدرات بفوزين وثلاثة مراكز تتويج.

وكانت قد أكدت في تصريحات سابقة أن أولمبياد إيطاليا المقبل، سيكون محطتها الأخيرة في مسيرة امتدت لأكثر من 24 عاماً.