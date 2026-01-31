100 رياضي محترف من 26 دولة في «تحدي صير بني ياس 2026»



زار الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان فعاليات الدورة الثانية من «تحدي صير بني ياس»، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ويعد الأول لسباقات التراياثلون للمسافات الطويلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأكبر ضمن سلسلة سباقات «تشالنج فاميلي»، التي تنظم في 28 دولة في مختلف أنحاء العالم.



ورافق الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، خلال الجولة، الشيخ خليفة بن سعيد بن محمد آل نهيان، والشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وناصر محمد مطر المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وحميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في منطقة الظفرة.



واطلع الشيخ ياس بن حمدان بن زايد على أبرز السباقات والتحديات المصاحبة للحدث، التي يشارك فيها نخبة من رياضيي التراياثلون المصنفين دولياً، كما قام بجولة في قرية السباق، المركز الرئيسي للفعالية، التي توفر باقة متنوعة من الأنشطة والخيارات الترفيهية المخصصة للمشاركين والعائلات من مختلف الفئات العمرية.



وينظم التحدي من قبل مجموعة أدنيك، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، و«تشالنج فاميلي»، وبدعم من مجموعة أدنوك، حيث يواصل «تحدي صير بني ياس» دوره في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي وجهة عالمية رائدة لرياضات التحمل، مستنداً إلى أعلى معايير التنظيم الدولي، وبيئة طبيعية استثنائية، ومجتمع متنامٍ من الرياضيين المحترفين والهواة على حد سواء.



كما يسهم التحدي في التعريف بالمقومات السياحية الفريدة في منطقة الظفرة، وجزيرة صير بني ياس، وترسيخ مكانة الإمارة والمنطقة وجهات رائدة في السياحة الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب دوره في تشجيع المجتمع على اتباع نمط حياة صحي ومتوازن.



ويجمع الحدث أكثر من 100 رياضي محترف من 26 دولة، إضافة إلى 4,813 متسابقاً ومشاركاً في مختلف الفئات العمرية من 93 دولة، يتنافسون في سباقات التراياثلون لمسافات طويلة ومتوسطة وأولمبية، إلى جانب مجموعة من السباقات المجتمعية المتنوعة، التي تقام على مدى يومين حافلين بالفعاليات.



ويتضمن سباق التراياثلون للمسافة الكاملة تحديات بدنية متكاملة، تشمل السباحة لمسافة 3.8 كيلو مترات، يعقبها سباق الدراجات لمسافة 172 كيلو متراً، ثم الجري لمسافة 42.2 كيلو متراً، أما سباق المسافة المتوسطة فيشمل السباحة لمسافة 1.9 كيلو متر، وركوب الدراجات لمسافة 82 كيلو متراً، والجري لمسافة 21.1 كيلو متراً، في حين يتألف سباق المسافة الأولمبية من السباحة لمسافة 1.5 كيلو متر، وسباق الدراجات لمسافة 36 كيلو متراً، والجري لمسافة 10 كيلو مترات.



وإلى جانب السباقات التنافسية يقدم الحدث مجموعة واسعة من السباقات المجتمعية المصممة لتناسب مختلف الأعمار ومستويات اللياقة، بما يضمن تجربة رياضية شاملة ومميزة للعائلات والمشاركين الجدد في رياضة التراياثلون، إلى جانب الرياضيين الهواة، ويوفر فرصة للجميع للاستمتاع بأجواء المنافسة وروح التحدي في أحضان الطبيعة الخلابة لجزيرة صير بني ياس.