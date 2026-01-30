276 لاعباً ولاعبة يدشنون دوري شطرنج الناشئين والناشئات



تنطلق السبت منافسات دوري الشطرنج للناشئين والناشئات 2026 لفئات تحت 10 و14 و18 سنة، للفئتين المفتوحة والإناث، كأولى بطولات الموسم المحلي الجديد، التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بمشاركة أندية الدولة.



وتقام البطولة بنظام 3 جولات على مدار 6 أيام، حيث يستضيف نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الجولة الأولى لمدة يومين، على أن تقام الجولة الثانية يومي 7 و8 فبراير في نادي دبي للشطرنج والثقافة، فيما يستضيف نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية الجولة الثالثة والأخيرة يومي 14 و15 فبراير.



ويشارك في البطولة 276 لاعباً ولاعبة، منهم 163 في الفئة المفتوحة و108 في فئة الإناث. وتشهد فئة تحت 10 سنوات مشاركة 12 نادياً بواقع 6 أندية في كل مسابقة، فيما تشارك تحت 14 سنة 9 أندية، وتحت 18 سنة 6 أندية في الفئة المفتوحة و3 أندية للإناث.



ويُسمح لكل فريق بتسجيل لاعبين اثنين فقط من مواليد الدولة أو المقيمين أو الأجانب، على أن يكون أحدهما لاعباً أساسياً والآخر احتياطياً، مع عدم السماح بمواجهة اللاعبين من فئتي المقيم والأجنبي معاً في مسابقات الفرق.



وعقد الاجتماع الفني للبطولة برئاسة الدكتور سلطان علي الطاهر، رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، بحضور 13 ممثلاً عن الأندية المشاركة إلى جانب محمد عبدالله المدير الفني للاتحاد، حيث تم خلال الاجتماع عن بعد إجراء قرعة المنافسات واستعراض لوائح ونظام البطولة.



وقال الدكتور سلطان علي الطاهر: «نسعى من خلال دوري الناشئين والناشئات 2026 إلى اكتشاف وصقل المواهب الشابة في جميع فئاتنا السنية، ووضع اللاعبين الواعدين على الطريق الصحيح نحو التميز والاحتراف. كما نتوجه بخالص الشكر إلى جميع الأندية المشاركة على دعمها المستمر وتعاونها في إنجاح البطولة، ونؤكد أن مشاركتهم هي أساس نجاح الموسم الجديد».