7 فرق من 6 دول تتنافس على ذهبية المبارزة في «عربية السيدات 2026»



تنطلق الثلاثاء 3 فبراير منافسات المبارزة ضمن النسخة الثامنة من «دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026»، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتقام خلال الفترة من 2 حتى 12 فبراير في إمارة الشارقة، بمشاركة 63 فريقاً من 16 دولة عربية يتنافسون في 9 ألعاب فردية وجماعية.



وتشهد المنافسات مشاركة 7 فرق تمثل 6 دول عربية، هي: نادي الشارقة الرياضي للمرأة ونادي الفجيرة للفنون القتالية (الإمارات)، نادي العلا (المملكة العربية السعودية)، نادي البستين (مملكة البحرين)، نادي دمشق (الجمهورية العربية السورية)، أكاديمية الاتحاد الكويتي للمبارزة (دولة الكويت)، ونادي صلالة (سلطنة عُمان).



وتقام المنافسات الرسمية للمبارزة في مركز الطفل بالقرائن، فيما تتوزع التدريبات الرسمية للفرق المشاركة بين مركز الطفل بالقرائن ومركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة، وفق خطة تشغيلية معتمدة تضمن جاهزية المرافق، ودقة الإجراءات التنظيمية، وتوفير متطلبات التحكيم والتجهيزات الخاصة باللعبة.