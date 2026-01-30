60 مدرباً وإدارياً يشاركون في ورشة التعليم الدولي للشطرنج



نظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ورشة عمل نوعية حول منهاج لجنة التعليم بالاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE)، على مدى يومين في قاعة النادي، في خطوة تعكس حرص النادي على مواكبة أحدث أساليب التعليم الحديثة للعبة الشطرنج.



وجاءت الورشة برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للشطرنج ومنصة لوجيك بورد التفاعلية، ضمن جهود تطوير منظومة التعليم والتدريب ورفع كفاءة الكوادر الفنية والتعليمية في أندية الشارقة والمدارس.



وشهدت الورشة مشاركة أكثر من 60 مشاركاً من المدربين والإداريين والمشرفين في أندية الشارقة، إلى جانب عدد من معلمي الشطرنج في المدارس، فيما حاضرت في الورشة ريتا أتكينز، من لجنة الشطرنج في التعليم التابعة للاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE) والمطورة الرئيسية لبرامج التدريب ومسارات اعتماد المعلمين في الاتحاد الدولي للعبة.



وحضر فعاليات الورشة تريم مطر تريم، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعبدالكريم المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، وعبدالله مراد المازمي، رئيس اللجنة الفنية وتطوير المواهب في النادي، وفيصل الحمادي، مدير أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، ومأمون صالح الضروس، المدير التنفيذي للنادي، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من البرامج التطويرية التي ينفذها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بهدف دعم منظومة التعليم والتدريب، وترسيخ مكانة الشارقة في نشر ثقافة الشطرنج على المستويين المحلي والدولي.



وأكد تريم مطر تريم، رئيس مجلس إدارة النادي، أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن استراتيجية النادي لتطوير التعليم القاعدي للعبة، وقال: نحرص في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على تطبيق أفضل المناهج المعتمدة عالمياً في تعليم الشطرنج، انطلاقاً من إيماننا بدور اللعبة في بناء القدرات الذهنية وصقل مهارات التفكير لدى النشء، وهذه الورشة تمثل خطوة مهمة لتأهيل المدربين والمعلمين وفق معايير الاتحاد الدولي، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية والمدارس.



وأضاف أن التعاون مع الاتحاد الدولي للشطرنج ومنصة لوجيك بورد التفاعلية يسهم في نقل الخبرات العالمية وتوحيد أساليب التعليم الحديثة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى اللاعبين واللاعبات في المراحل السنية المختلفة، وأيضاً اكتشاف المواهب في المدارس.