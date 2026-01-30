ختام مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم في أبوظبي

اختتمت الخميس فعاليات مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، وتميز بأجواء تنافسية ومجتمعية عكست روح التحدي والإصرار لدى المشاركين.

وشهد المهرجان تنظيم عدد من المنافسات البحرية المتنوعة، شملت سباق التجديف الشاطئي للكاياك الذي ينطلق من الشاطئ، وسباق تجديف الكاياك الذي ينطلق من داخل البحر، وسباق الإبحار الشراعي لفئة الشراع الباها، حيث انطلقت الفعاليات عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً واستمرت حتى الخامسة مساءً، ضمن برنامج منظم راعى احتياجات جميع المشاركين.

وسجّل المهرجان مشاركة 60 متسابقا ومتسابقة من مدارس ومؤسسات أصحاب الهمم المختلفة، قدموا مستويات لافتة عكست قدراتهم الرياضية، وأسهمت في إبراز دور الرياضة البحرية كوسيلة فاعلة للتمكين والدمج المجتمعي.

وتخللت الفعاليات فقرات مميزة وأنشطة تفاعلية أضفت أجواء إيجابية، وعززت روح التفاعل والدعم المعنوي بين المشاركين.

ويأتي تنظيم المهرجان ضمن جهود نادي أبوظبي للرياضات البحرية وهيئة زايد لأصحاب الهمم لتعزيز مفهوم الشمولية، وإتاحة الفرصة لأصحاب الهمم لممارسة الرياضات البحرية في بيئة آمنة ومحفزة، بما يسهم في اكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم، وترسيخ حضورهم في مختلف الفعاليات الرياضية.

وكرّم الفائزين في ختام المهرجان مبارك العامري ، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة السويدي مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وأحمد سالم الشامسي مدير نادي أبوظبي لأصحاب الهمم.